«Vull ser important i jugar el màxim possible»

El reusenc es va estrenar com a golejador el dissabte i espera continuar creixent amb l'equip

Actualitzada 27/09/2023 a les 20:13

— Molt satisfet. Els jugadors de l'atac grana el que volem és gol i ajudar l'equip. Des de l'inici de la temporada que ho intento, al final ha arribat d'una manera una mica absurda, però el cas és que ha arribat.— Vaig veure que el defensa tapava la pilota per cedir-la al porter i, aquest, va dubtar. No ho vaig dubtar i vaig anar darrere i la pressió va tenir els seus fruits. En aquestes situacions és millor no pensar i rematar amb tranquil·litat creient en un mateix.—Sí que és veritat que cada setmana m'he quedat a un pas del gol. Semblava que tots els porters feien l'aturada de la jornada amb mi. Al final el més important és que el gol va servir per desencallar el partit, donar un cop sobre la taula perquè estàvem a casa i de festa major.— És el que ens demana el míster durant el dia a dia i així ho fem. És la nostra idea, pressionar la defensa rival, ofegar-los en la sortida de la pilota i treure profit de situacions com aquesta.— Estic molt a gust i el vestuari m'ha acollit molt bé, en pocs partits hem creat una família. Això és molt sa i molt important. Que hi hagi bon rotllo en el dia a dia i en cada entrenament és un dels factors que ens ajuda a tirar endavant.— Són diferents, no només per les edats, sinó també en els objectius de cadascú. Les idees de joc d'un filial no tenen res a veure a les d'un equip com el Nàstic. Els jugadors tenen els seus objectius personals com pujar al primer equip. Enguany tenia clar que no volia tornar a un filial, aquesta etapa ja l'he cremat. En canvi, sí que veig similituds amb la meva etapa al Racing de Ferrol. També érem un grup molt unit i, per sort, vam poder celebrar l'ascens.— Jugar contra els equips gallecs en el seu estadi sempre és difícil i tenir l'oportunitat de trepitjar un estadi amb passat en el futbol professional està bé. Hem de mantenir la nostra identitat per sumar la victòria.— No, al contrari. Volem que passi el més ràpid possible la setmana i que arribi el pròxim partit.— Vull ser un jugador important, deixar empremta. Vinc de dues temporades irregulars en les quals he tingut el paper de revulsiu. Ara el que vull és sumar el màxim de titularitats i minuts possibles.— M'agradaria que, quan acabem la temporada, l'afició estigui ben orgullosa de tots nosaltres.