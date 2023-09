La Guàrdia Civil registra les oficines del Comitè Tècnic d'Àrbitres de la Federació

El cos policial busca documentació relacionada amb la investigació judicial oberta sobre el cas Negreira

Actualitzada 28/09/2023 a les 10:27

La Guàrdia Civil està registrant aquest dijous les oficines del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA) situades a les dependències de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) a Las Rozas (Madrid) per demanar documentació relacionada amb la investigació judicial oberta sobre el cas Negreira.Fonts de la investigació han informat a EFE que efectius del Grup de Delictes Econòmics i Tecnològics de la Unitat de Policia Judicial de Barcelona s'han personat al voltant de les 9.00 hores a la seu de la federació a la recerca de documents a les oficines. del Comitè Tècnic d'Àrbitres.En paral·lel, el jutge instructor ha dictat una interlocutòria en què imputa un delicte de suborn al FC Barcelona, han afegit fonts jurídiques.Per part seva, fonts de la investigació han precisat a EFE que el registre continua i que no es preveuen detencions.El dia 5 passat el jutge de Barcelona que investiga el cas Negreira va determinar que si bé no es trobaven indicis que el FC Barcelona comprés àrbitres amb el «tradicional mètode de pagament» per a un partit concret, apuntava una «forma nova de possible retribució il·legítima» mitjançant una «possible corrupció sistèmica» en qualificar i designar col·legiats.El titular del Jutjat d'Instrucció número 1 de Barcelona reconeix que, de moment, no s'ha pogut esbrinar la destinació que ha donat l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA) José María Enriquez Negreira i el seu fill als prop de 7 milions de euros que els va pagar el FC Barcelona entre els anys 2001 i 2018El jutge considera que en aquest cas es dóna una «forma nova de possible retribució il·legítima a àrbitres de futbol», en un context de «possible corrupció sistèmica al si del CTA» en l'època en què Negreira era vicepresident d'aquest organisme i el FC Barcelona li va pagar uns set milions d'euros, segons el club blaugrana perquè elaborés informes sobre àrbitres i arbitratges.