Dani Vidal: «No podem caure en l'error de subestimar el Lugo pel seu inici de lliga, és un equipàs»

Actualitzada 28/09/2023 a les 12:47

El Nàstic de Tarragona juga aquest dissabte contra el Lugo en el primer dels partits difícils del Tourmalet que l'espera a l'equip durant el mes d'octubre. Els gallecs acaben de baixar de Segona Divisió i han confeccionat un equip més que preparat per lluitar per la part alta de la classificació.Amb tot, no han començat de la millor manera. Sumen una derrota, tres empats i una victòria, aquesta va ser a la primera jornada de lliga. El tècnic grana, Dani Vidal, va destacar en la roda de premsa prèvia al partit que «no podem caure en l'error de subestimar-los. La lliga acaba de començar. L'any passat, per aquesta jornada, l'Amorebieta anava cuer i va acabar pujant directe. Els dos últims anys en aquesta categoria i ens han ensenyat certes coses que ens impedeixen caure en aquests errors. El Lugo és un equipàs». D'aquesta manera, Vidal va assenyalar «espero un partit complicat. En els darrers partits han guanyat en solidesa defensiva i a la part ofensiva tenen jugadors de gran qualitat. Volen tornar a guanyar al seu estadi, així que haurem d'estar en un nivell molt alt per treure els tres punts».El Nàstic arriba una setmana més en condició de líder i, segons el tècnic, això pot afectar el partit perquè «sempre que es juga contra un equip de la part alta de la classificació s'encén una llum d'emergència. Els equips estan més atents i els seus jugadors més concentrats. Això sí, tant de bo puguem allargar aquesta situació durant tota la temporada».La clau del partit, segons Vidal és que «no ens podem permetre pèrdues que permetin transicions no desitjades. Els últims dos partits han ficat una línia de cinc en defensa, no fan cap passada per fer i quan han de ser verticals ho són. Hem d'estar molt atents en les seves individualitats també».Els grana arriben al partit «sense baixes» tot i que Vidal destacava que «a final de setmana sempre hi ha algun jugador amb alguna molèstia, així que anirem mirant durant la jornada d'avui».El Nàstic viatja el divendres en avió cap a Lugo i el partit es disputarà dissabte a les 19 hores.