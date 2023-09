El ressorgiment d'Andy Escudero: en ascens des de l'arribada de Dani Vidal

Va ser una de les sorpreses positives del final de la darrera temporada i enguany vol ser un jugador important

Actualitzada 26/09/2023 a les 19:51

Les incorporacions del Nàstic durant el mercat d'estiu estan causant la sensació aquest inici de temporada. Però hi ha un nom propi que està brillant i, tot i que continua respecte a la darrera temporada, podria considerar-se una nova incorporació. Aquest és Andy Escudero. L'extrem alacantí va arribar l'estiu de l'any passat, però en gairebé tot l'any, només va tenir un moment de lucidesa amb dues assistències contra el Real Unión el mes de novembre.El seu moment per destacar va anar acompanyat de l'entrada de Dani Vidal a la banqueta. Després d'una temporada grisa, Escudero va ressorgir en els darrers sis partits de la temporada passada, en els quals va sumar dues assistències. Aquesta, ha fet un pas endavant per convertir-se, d'una vegada per totes, en un dels referents de l'equip a la banda. La progressió es va començar a veure durant la pretemporada. L'extrem va afinar la punteria en les passades i, amb la combinació de Pablo Fernández, va ser una de les sensacions de l'amistós contra el Castellón amb la seva visió del terreny de joc i la capacitat de ficar la pilota entre els centrals.Des de l'inici de la temporada, Escudero només ha desaparegut de l'onze en un partit, el duel contra el Teruel. Però, fins i tot, en aquell partit va ser clau executant la jugada Santi Coch des del córner. La precisió en les jugades de pilota aturada és una de les seves qualitats més destacades i, de fet, d'aquesta manera va arribar el seu primer gol amb la samarreta grana contra el Sabadell.En una jugada lateral, l'extrem va penjar una pilota enverinada que, com ningú va aturar, es va acabar colant al fons de la xarxa. El gol recorda molt al que va fer Javi Bonilla contra el Castellón el 19 de novembre de l'any passat. De fet, la jugada és pràcticament idèntica. D'aquesta manera, Andy Escudero també agafa el relleu de Bonilla en aquestes accions i, tenint en compte la importància de les jugades d'estratègia en aquest nou Nàstic de Dani Vidal, és una habilitat crucial.Escudero no és només precisió i remat, sinó que també es desgasta en la pressió. Contra el Sabadell l'extrem es va quedar fos interferint en la sortida de pilota de l'equip rival fins que va ser substituït. Aquesta temporada els extrems del Nàstic tenen més competència que mai amb les noves incorporacions de Jaume Jardí, David Concha i Mario Rodríguez, però també és l'any del pas endavant d'Andy. L'extrem buscarà repetir titularitat aquest dissabte en el pròxim duel de la temporada contra el Lugo a les 19 hores.