El Nàstic és multat per la RFEF

Segons la federació espanyola durant el partit del Sabadell es va infringir l'article 117 del codi disciplinari, que consta amb una multa de 602 euros

Actualitzada 27/09/2023 a les 15:42

La Real Federació Espanyola de Futbol ha multat al Nàstic per infringir l'article 117 del codi disciplinari, alteració de l'ordre de l'encontre de caràcter lleu, durant l'enfrontament contra el Sabadell del darrer diumenge.A l'acta arbitral, el col·legiat va recollir que «en el minut 45+1, amb el joc detingut per executar un servei de cantonada, un espectador que duia la samarreta de l'equip local va accedir al terreny de joc procedent del fons nord de l'estadi, on està situat la grada d'animació de l'equip. Aquest va caure sobre un aplegapilotes que va haver de ser assistit pels serveis sanitaris. L'espectador va ser identificat pel coordinador de seguretat». Aquesta infracció correspon a l'article 117 i, com a mínim, està establert una multa de 602 euros.La realitat que es poden comprovar a les imatges és que l'aficionat, que no consta com a soci del Nàstic, va saltar al terreny de joc i va empènyer al davanter del Sabadell Manel Martínez quan aquest va caure a la xarxa. L'aplegapilotes va haver de ser atès per un incident amb el meta visitant, Ortolá. Aquesta última situació es va aclarir al descans després que el porter es disculpés.