El Campionat de Catalunya Absolut de Pàdel es jugarà al Golf Costa Daurada

Tarragona acollirà per primera vegada el torneig del 15 al 22 d'octubre

Actualitzada 27/09/2023 a les 20:13

Tarragona acollirà per primera vegada el Campionat de Catalunya Absolut Open Plasticband de Pàdel. Això passarà dels dies 15 al 22 d'octubre i l'emplaçament escollit, on s'ubicarà la seu, serà el Golf Costa Daurada.En la seva trentena edició, aquest torneig és considerat d'altíssim nivell, per això comptarà amb la presència dels millors jugadors i jugadores del rànquing absolut català. I atraurà l'interès de més d'un miler de persones, que no es perdran els emocionants partits i les finals, que es disputaran a les set pistes panoràmiques del Club.A més, el dimecres 18 de d'octubre és disputarà un Pro-Am entre patrocinadors i els millors jugadors/es catalans.Val a dir que, després de l'èxit assolit amb l'organització del Super Gran Slam, el Golf Costa Daurada es convertirà, de nou, en l'epicentre del pàdel català. Serà la seu principal on es disputaran les diferents rondes classificatòries de les tres primeres categories i la fase final del Campionat de totes les categories a partir dels quarts de final. L'Apolo Club Esportiu, per la seva banda, donarà suport a l'esdeveniment com a seu coprincipal, acollint les primeres fases de les categories inferiors.Les semifinals i finals del Campionat de Catalunya Absolut de Pàdel Open Plasticband es podran seguir en directe al canal de la Federació Catalana de Pàdel a YouTube. Per la seva banda, Esport3 retransmetrà una final.