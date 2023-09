Torna la Women Race en la seva vuitena edició

La cursa organitzada per El Corte Inglés tindrà, un any més, l'objectiu de recaptar fons per l'Associació Contra el Càncer a Tarragona

Calendari d'activitats

La 8a Women Race El Corte Inglés torna en la seva vuitena edició el pròxim diumenge 22 d'octubre, a les 9.30 hores. Aquesta data coincideix amb la setmana del Dia Mundial del Càncer de Mama i l'objectiu de l'esdeveniment, novament, és recaptar fons a favor de l'Associació Contra el Càncer a Tarragona i promoure hàbits de vida saludable.La cursa, organitzada per El Corte Inglés, tindrà la sortida i l'arribada al mateix centre. El recorregut de 5 quilòmetres es manté, però ha canviat respecte a l'any passat. La marea rosa recorrerà els carrers més atractius i emblemàtics de la ciutat com la Via de l'Imperi Romà, el Portal del Roser, l'Amfiteatre romà, la plaça de la Font, el Balcó del Mediterrani i el Mercat Central. La cursa és apta per a totes les participants, tant per les que busquen córrer per pujar al més alt del podi com les que volen superar-la en família o caminant. Un any més, la inscripció està oberta tant a homes com a dones, però la competició cronometrada està restringida a la categoria femenina. Les tres primeres classificades de cadascuna de les categories obtindran una medalla que es lliurarà en acabar la prova.Les inscripcions es poden fer en línia fins al 16 d'octubre a mitjanit al portal web womenraceelcorteingles.cat. El preu de la inscripció és de 12 euros amb opcions a aportacions superiors a manera de donatiu. De moment, gairebé 300 persones ja han formalitzat la seva participació en la prova, en la qual es poden inscriure dones de totes les edats, en qualsevol de les categories existents: individual o per equips. Des de l'organització esperen que se superin les més de 2.000 persones que van participar l'any passat i apunten a arribar a les 2.500.Els beneficis generats en la 8a Women Race El Corte Inglés es destinaran a l'Associació Contra el Càncer a Tarragona. Aquesta entitat dedica els seus esforços a detectar àrees de millora del càncer de manera integral i multidisciplinària. Integra pacients, familiars, voluntaris i professionals que treballen units per a prevenir, sensibilitzar, acompanyar les persones afectades i finançar projectes de recerca oncològica que permetin un millor diagnòstic i tractament de la malaltia.Aquesta edició de la Women Race ve acompanyada per una sèrie d'activitats que l'organització ha preparat amb l'objectiu d'incentivar la participació en la carrera del pròxim 22 d'octubre i recaptar la màxima quantitat possible a favor de l'Associació Contra el Càncer a Tarragona. El dijous 5 d'octubre, a les 18.30 h l'aventurer, escriptor i maratonià Albert Bosch ens parlarà de la vida com una gran aventura en la seva xerrada 'Viure per a sentir-se viu!' al col·legi oficial de farmacèutics de Tarragona.El concessionari BMW Oliva Motor Tarragona continuarà sent un any més el patrocinador principal de la carrera contra el càncer. BMW Oliva Motor torna a sumar-se a la iniciativa solidària que pretén sensibilitzar i conscienciar sobre la malaltia, alhora que recapta fons per a l'Associació Contra el Càncer.