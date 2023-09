Núria Gil s'emporta per quarta vegada seguida el títol de campiona de Catalunya de Curses de Muntanya

La reusenca ha liderat la cursa sense tenir rival i ha assolit una marca de 2h35'02''

La reusenca Núria Gil s0'ha emportat per quarta vegada consecutiva el títol de campiona de Catalunya de Curses de Muntanya. La 23a edició s'ha disputat aquest cap de setmana, a la que ha estat la 17a edició de la Pujada al Montsià Memorial Francesc Bort organitzada per l'Associació Esportiva Alcanar.Núria Gil (Club Esportiu Areny) ha complert els pronòstics i ha aconseguit ser la primera fèmina en la història a aconseguir quatre títols de campiona de Catalunya de Curses per Muntanya. I no de qualsevol manera. Gil ho ha fet de forma consecutiva. La corredora del Club Esportiu Areny cuida de la corona de campiona des de 2020 i ho farà un any més. Gil ha liderat la cursa femenina, sense rival completant en 2h35'02''. Una bona mostra que Gil tindrà un bon relleu és que les promeses Clara Vallés (Pàjarus) i Carla Esclusa (Centre Quitxalla Excursionista) han completat el podi del Campionat amb un temps de 02h41'00'' i 02h44'14''.