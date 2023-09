Dani Vidal agita la vareta: cada substitució és clau per a la victòria

El Nàstic continua líder gràcies a la seva capacitat d'adaptació amb una plantilla molt versàtil

Actualitzada 25/09/2023 a les 20:07

Sembla que per aquest Nàstic no hi ha circumstància prou negativa perquè no trobi la manera de tirar endavant un partit. Contra el Sabadell, els grana van trobar-se de nou en problemes. El conjunt arlequinat va plantejar un partit dur, amb molt de contacte i amb una teranyina defensiva formada per tres centrals. El Nàstic va caure en el parany, però Dani Vidal sabia que el que necessitava estava a la banqueta. Com si fos un bruixot, va fer un moviment amb la vareta i va canviar el partit. Vidal va asseure la veterania i la punteria de Marc Fernández per donar entrada a les cames fresques i la valentia de Jaume Jardí. Dit i fet, només van caldre tres minuts perquè Jardí obrís la llauna amb el primer gol.



«És així des que ha començat la lliga. Els canvis ens donen un plus. No em canso de dir-ho, no hi ha canvis bons ni dolents si els de la banqueta tenen aquest nivell. Tenim una plantilla molt compensada. Jaume ha sortit amb 60 minuts menys a les cames i, com té el nivell, quan surt iguala i puja el joc de l'equip», destacava Vidal en la roda de premsa posterior al partit.En el mateix encontre, l'entrada de Santamaría també va tenir un efecte indirecte. El seu intent de remat va provocar la distracció dels defensors i el porter i va permetre que la centrada enverinada d'Andy Escudero acabés al fons de la xarxa.No és la primera vegada que això passa aquesta temporada. Contra el Rayo Majadahonda, va ser un triple canvi als deu minuts de la segona meitat el que va rentar la cara a l'equip i va permetre tornar a agafar les regnes del duel. Contra el Barça Atlètic, va ser Gorostidi, una de les substitucions, l'encarregat de marcar el gol de la victòria a les acaballes del partit. Finalment, contra el Teruel, Vidal va donar entrada des de la banqueta a Andy Escudero perquè aquest executés la seva especialitat, els centres, i va ser l'assistent de la jugada Santi Coch que va donar els tres punts a l'equip.En aquestes cinc primeres jornades, Dani Vidal ha establert que totes les peces que té a la disposició tenen el seu moment per brillar i que són capaços de marcar la diferència en el temps que disposen. De fet, els únics que no han debutat han sigut Iker Recio i Iván de la Peña, tot i que aquest encara no ha reaparegut de la seva lesió.