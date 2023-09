Reus deixa empremta amb l'organització de la Champions femenina de tennis taula

El Miró Ganxets Reus va ser l'amfitrió i tot i no passar de fase de grups, va classificar-se per a l'Europe Cup

L'organització de la fase de grups de la Champions femenina de tennis de taula a Reus, a Catalunya, ha estat un gran èxit. A més de l'espectacle esportiu, amb el Miró Ganxets Reus i el Girbau Vic TT com a equips catalans protagonistes a la màxima competició continental, tot el que ha envoltat la cita europea ha estat de molt nivell.En el derbi català entre Reus i Vic, amb les càmeres d'Esport 3 en directe, el local del CTT Ganxets es va omplir de gom a gom, a més de tenir bones entrades amb la presència d'escolars en altres partits i que van poder gaudir d'un nivell altíssim de tennis taula.Els dos equips catalans han quedat eliminats de la Lliga de Campions i ara jugaran l'Europe Cup, on tenen moltes coses a dir. En el derbi, que va ser espectacular, el Girbau Vic TT es va imposar al Miró Ganxets Reus per 3 a 2. Les vigatanes van fregar l'accés a la següent ronda de Champions.