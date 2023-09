Dani Vidal: «Això només acaba de començar, tenim molt marge de millora»

El tècnic es va alegrar de la victòria per Santa Tecla

Actualitzada 25/09/2023 a les 18:24

El tècnic del Nàstic, Dani Vidal, va sortir més que satisfet després de la victòria contra el Sabadell pel 2-0. Els grana clouen la festa major de Santa Tecla com a líders de la categoria després d'un partit treballat, en el qual Jaume Jardí va obrir la llauna.



El Sabadell va plantejar una lluita en el fang. El conjunt arlequinat aturava el joc sovint i es va encarregar d'escalfar el partit. Això va encaminar el duel una direcció que no era bona pel Nàstic, però el gol de Jardí va trastocar el plantejament. «Ells han vingut a ser el seu joc, però el gol els ha obligat a fer un pas endavant. Estic content perquè hem guanyat tots els minipartits que s'han donat dins del duel», deia Vidal. De nou, el tècnic va sacsejar el partit des de la banqueta: «Això és així des de l'inici de lliga. Tots els jugadors tenen un alt nivell i, quan surten amb 60 minuts menys d'esforç a les cames, mantenen o pugen el nivell general». El Nàstic continua líder i amb només un gol en contra, però, segons el tècnic, encara hi ha molt marge de millora: «Això només acaba de començar, si estiguéssim ja en el nostre sostre, parlaria molt malament tant del cos tècnic com dels jugadors».Finalment, Vidal es va mostrar feliç perquè va ser una victòria «especial» per Santa Tecla.