El Nàstic continua la festa major amb una gran victòria (2-0)

Jaume Jardí i Andy Escudero van ser els herois que van trencar el gel contra el Sabadell

Actualitzada 24/09/2023 a les 21:40

La festa major de Santa Tecla va cloure al Nou Estadi Costa Daurada amb una victòria màgica que manté el Nàstic líder una setmana més. Jaume Jardí i Andy Escudero van ser els herois que van enfonsar la lluita del Sabadell i van esbojarrar l'afició grana. El Nàstic va sortir a la guerra i la va guanyar amb una treballada primera meitat i una efectiva segona part.Des que la pilota ha començat a rodar sobre la gespa del Nou Estadi Costa Daurada, el Nàstic sabia que anava a la guerra. No només perquè l'ambient era vibrant gràcies a l'afició grana, sinó perquè, per molt malament que sigui la ratxa del Sabadell, contra els grana sempre ofereix un partit amb intensitat. Això, sumat amb les dues-centes persones que van acompanyar l'equip, el duel es convertiria en un xoc de trens. I així va ser durant els primers minuts. El Nàstic, com és habitual, va començar dominant. L'estil de Dani Vidal fa que el Nàstic estableixi el control de la pilota, però el Sabadell no ho va posar gens fàcil. Els arlequinats van preparar una pressió elevada a camp contrari que va dificultar la sortida de la pilota grana. A més, Pablo i Marc Fernández haurien de lluitar contra un mur de tres centrals i dos laterals ben atents per tallar qualsevol acció.En els primers quinze minuts, el Sabadell no podia fer més que defensar. El Nàstic voltava la porteria, però era incapaç de fer l'últim pas per rematar a porta. De fet, les millors ocasions van arribar des del servei de cantonada. Els grana s'han establert com un perill a pilota aturada, els arlequinats ho sabien. Pablo, Trigueros i Nacho sempre tenien un defensor a sobre i impedien qualsevol remat. El conjunt rival també va tenir les seves ocasions. Mentre que l'equip esperava pacientment una obertura en la defensa, quan aquesta apareixia, Astals i Herrera sortien disparats cap a la porteria grana. De fet, en una d'aquestes, Varo va haver de convertir-se en el protagonista del duel ben aviat amb dues grans aturades. A mesura que passaven els minuts, la guerra entre els dos equips s'intensificava. La balança es començava a decantar pel costat arlequinat i la pressió dels dos equips començava a convertir-se en xocs i faltes.En el moment de domini rival, el Nàstic va trobar la millor ocasió de la primera meitat. Joan Oriol va iniciar un contraatac perillós. Marc Fernández, murri, va esquivar la passada per evitar el fora de joc i, d'aquesta manera, va habilitar la cursa de Pablo Fernández com si fos un bloqueig de bàsquet. L'asturià la va tornar a Marc a la frontal i el remat va marxar fora per poc. D'altra banda, el Sabadell també avisava amb Baselga, però la defensa grana continuava atenta. Els últims minuts de la primera meitat, el partit es va escalfar completament. Les decisions arbitrals per controlar la lluita entre atacants grana i defensors del Sabadell va acabar amb un repartiment de targetes per al Nàstic i això no va agradar gents ni als jugadors ni al Nou Estadi, que es va convertir en una olla a pressió. Amb tot, el partit va marxar igualat al descans.A la represa, l'agressivitat es va refredar, però la intensitat seguia. El Nàstic necessitava cames fresques a dalt i Vidal va donar entrada Jaume Jardí per Marc Fernández. L'efecte va ser gairebé immediat. Pau Resta fer una passada enrere i Toni Herrero va decidir deixar-la al seu porter. Jardí, murri, anava corrent darrere la pilota i va posar nerviós tant Ortolá com Herrero. Els dos arlequinats no es van entendre, van ensopegar i Jardí va aprofitar el regal per obrir la llauna.Amb el gol, el Nou Estadi es va esbojarrar i l'Amparito Roca va sonar. La guerra en el fang que proposava el Sabadell es va trencar per complet i el Nàstic va agafar l'empenta de Santa Tecla per donar un canvi de rumb al partit. Els barcelonins buscaven l'empat, però qualsevol ensurt acabava topant amb Alberto Varo. El Nàstic es bolcava a l'atac per la dreta i va aconseguir una falta lateral perillosa. L'especialista, Andy Escudero, es va col·locar i va elaborar un centre enverinat. Aquest va volar cap a l'àrea i va passar per sobre de Santamaría. El davanter va intentar rematar, però la pilota li va passar per sobre. Amb tot, el seu gest va ser suficient per deixar plantats tant als defensors com al porter del Sabadell i, a càmera lenta, l'esfèric es va colar al fons de la xarxa.Aquest va ser l'últim clau al taüt arlequinat. L'eufòria ja estava implantada al Nouy Estadi i el conjunt barceloní buscava el gol que l'habilités somiar. No ho va tenir fàcil perquè, tot i tenir les ocasions, l'Àguila de la Canonja, Alberto Varo, va volar per atrapar totes les pilotes. Fins i tot un cop de cap d'Herrera a boca de canó. Aquesta aturada va provocar un contraatac que Marc Álvarez va aprofitar, però Monroy el va aturar amb una entrada lletja que va ser una targeta vermella directa.L'àrbitre va afegir set minuts, però aquests només van servir perquè els jugadors grana es llueixin rematant a porteria fins que el xiulet final va tancar un partit esplèndid d'un Nàstic que segueix líder.Amb el permís del correfoc i traca final de Santa Tecla, el duel entre el Nàstic i Sabadell sembla una bona cloenda de la Festa Major tarragonina. Entre la truitada popular i la presència dels nanos i la cucafera petita, l'ambient al Nou Estadi Costa Daurada és d'una gran festa.