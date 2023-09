El CBT cau contra l'Hospitalet i diu adeu a la Lliga Catalana (74-61)

Els de Noé Monroy es queden fora de la final a quatre per culpa de l'encert del conjunt local

Actualitzada 24/09/2023 a les 12:52

El CBT que queda eliminat de la Lliga Catalana després de caure contra l'Hospitalet per 74-61. Els de Noé Monroy diuen adeu a la final a quadre després d'un partit molt igualat on l'encert final dels locals va ser una llosa molt gran. Els millors per part blava van ser: Chazelas amb 18 punts, acompanyat de Duch i Tugores amb 11 punts cadascú.



Inaugurava el marcador l'equip visitant, però Tugores amb un triple contestava. Ferran Torres al pal baix anotava i semblava que els tarragonins entraven molt bé en aquests instants inicials. L'equip blau dominava aquests primers cinc minuts de partit, però no aconseguia desenganxar-se en el marcador (5-7). Finalitzava el primer quart amb un marcador de 14 a 17.El segon quart va començar amb una cistella de Buscail, que contestaven els locals amb un triple. El partit seguia en mans de l'Ibersol CBT, però igualment no podia desenganxar-se en l'electrònic. Els locals vivien de l'encert exterior i continuaven enganxats en el marcador. Els del Baix Llobregat assolien posar-se per davant després d'un triple. Moment de desencert en atac pels tarragonins. Noé Monroy demanava temps mort després d'una cistella després de rebot ofensiu dels locals (24-21). Trencava la mala ratxa Chazelas amb una bonica jugada de fons (27-24), Duch al contraatac aconseguia un parcial de 0-5 que obligava l'entrenador rival a demanar temps mort (27-26). Tornava al partit l'Ibersol CBT de la mà de Chazelas, que estava quallant un bon partit. Demanava temps mort Noé Monroy amb tretze segons per arribar al descans (35-33). Chazelas palmejava una pilota al final del quart i s'arribava al descans amb un marcador de 35 a 35.En la sortida del descans, els locals assolien un parcial de 5-0 ràpidament. Un altre triple local obligava Noé a demanar temps mort, els locals obtenien la màxima renda en el marcador (43-35). Chazelas després d'una assistència de Duch trencava el parcial en contra. Els visitants aconseguien ara un parcial de 0-7 per tornar al partit. Un triple complicadíssim de Tugores posava un mínim avantatge pels locals (46-45). El final del tercer quart arribava amb un marcador de 52-47.L'inici del darrer començava amb igualtat, cosa que no afavoria als interessos cebetistes. Un triple de Duch quan pitjor pintaven les coses posava l'equip al partit, Chazelas rematava al contraatac per obligar els locals a demanar temps mort (59-56). Els locals tornaven a posar certa distància en el marcador després de dues cistelles consecutives de Knowles quan restava la meitat del quart. Els locals posaven el màxim avantatge en el marcador altre cop i Noé demanava temps mort (67-56). Un altre triple local quan restava poc de partit deixava coll amunt el partit pels blaus. Finalitzava el partit amb un marcador de 74 a 61.La Lliga LEB Plata arrencara el 8 d'octubre, visitant el Fibwi Palma.