El Reus Deportiu vol repetir la gesta de 2019 i que la Supercopa es quedi a casa

Els roig-i-negres i el Calafell lluitaran pel trofeu amb el Barça i el Liceo al Pavelló Olímpic reusenc

Actualitzada 21/09/2023 a les 21:18

Demà arrenca una edició especial de la Supercopa d'Espanya d'Hoquei. El Pavelló Olímpic de Reus, amb més de 700 entrades venudes, serà l'escenari d'aquest títol que enfrontarà al Calafell, el Liceo, el Barça i l'equip local en la cerca d'un trofeu.Barcelonins i gallecs arriben com a favorits, però la bona actuació tot i la derrota, dels homes de Jordi Garcia a la lliga Catalana, fa aflorar l'optimisme entre els roig-i-negres.Les semifinals es disputaran demà, mentre que la gran final serà diumenge al migdia. La primera semifinal enfrontarà a les 12 h. el Calafell amb el vigent campió, el Barça, amb l'esperança de sorprendre els blaugranes i optar a colar-se per sorpresa a la gran final.I, a les 16 h., serà el debut dels locals: el Reus Deportiu s'enfrontarà al subcampió de la passada OK Lliga, el Liceo, amb la força de tot el Pavelló Olímpic de la capital del Baix Camp. Jordi Garcia s'encomanarà a Sergi Aragonès, Marc Julià, Maxi Oruste i Martí Casas per tractar de superar a l'equip gallec i gaudir de la final amb el seu públic amb l'objectiu de repetir la fita que ja van aconseguir el 2019: aixecar la Supercopa d'Espanya.