El Nàstic vol reivindicar el Nou Estadi com un fortí davant del Sabadell

Actualitzada 21/09/2023 a les 21:06

Perill en atac

Abans del debut oficial del Nàstic aquesta temporada, Dani Vidal va remarcar la importància de convertir el Nou Estadi en un fortí: «És fonamental fer-se forts a casa i que s'escapin pocs punts de Tarragona», va comentar abans de sumar tres punts davant l'Arenteiro. L'equip s'ha pres aquesta directriu amb molta seriositat i, de moment, ha sumat 6 punts dels 6 possibles davant la seva afició. A més ho ha fet sense encaixar cap gol. Ara, el repte és continuar reivindicant el coliseu grana com un dels camps més difícils de conquerir de la categoria i mantenir aquesta protecció de la porteria.D'altra banda, el pròxim rival dels granes, el CE Sabadell, prepara els seus efectius per una batalla en la qual necessita començar a recuperar bones sensacions després d'un inici de temporada en el que no acaba de convèncer. Els vallesans sumen quatre punts amb dues derrotes, un empat i una victòria fins ara, uns resultats que no acaben de deixar la parròquia arlequinada tranquil·la, que comença a qüestionar a Miki Lladó, l'entrenador de l'equip, per la seva falta d'experiència a la categoria.De moment, l'equip sabadellenc no ha estat capaç de sumar de 3 lluny de la Nova Creu Alta, però sí que va aconseguir treure un valuós punt del Toralín (l'estadi de la Ponferradina) en un gran partit dels vallesans que finalment va empatar l'equip lleonès en la recta final.Els arlequinats han perdut en aquest inici de campanya una de les característiques principals que van fonamentar la permanència de l'equip en el tram final de la temporada passada: la seva fortalesa defensiva.La pèrdua de dos dels pilars defensius de la plantilla durant la temporada passada, César Morgado i el vallenc Guillem Molina, ha fet mal a l'esquema defensiu sabadellenc, que, enguany, ja ha concedit sis gols en les primeres quatre jornades, i no ha deixat la porteria d'Adrià Ortolà a zero en cap jornada.Els de la Nova Creu Alta han encaixat en tots els partits, però també han aconseguit perforar la xarxa rival en tots ells, deixant clar que també és un equip perillós en atac. Ara mateix, el màxim golejador de l'equip és Manel Martínez, que ha anotat dues dianes en el seu retorn al club on es va formar 8 temporades després de marxar. L'altre gran protagonista de l'equip arlequinat és Cristian Herrera, qui va passar per la Pobla de Mafumet la temporada 15/16 i qui, tot i no haver-se estrenat encara en l'aspecte golejador enguany, ja va demostrar l'any passat el perill de les seves botes en marcar 7 gols des de la seva arribada a la Nova Creu Alta al gener.Diumenge a les 19.30 h. el Nou Estadi serà l'escenari d'un nou derbi històric català en el qual el Nàstic vol continuar amb bon peu per seguir líder.