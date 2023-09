Dani Vidal: «Lo més difícil és mantenir el nivell que estem donant»

L'entrenador grana recorda que «tindríem un problema si a la jornada 4 ho veiem tot perfecte»

Actualitzada 22/09/2023 a les 15:21

El rival

Dani Vidal ha comparegut aquest divendres en la roda de premsa prèvia a la cinquena jornada d'aquesta nova temporada de Primera RFEF. Els granes disputaran un derbi històric català al Nou Estadi en plena celebració de les festes de Santa Tecla. Amb l'equip líder en solitari i la ciutat engrescada s'espera un gran ambient a l'estadi de la Budellera.Vidal s'ha mostrat molt satisfet per l'arrancada de temporada de l'equip, però ha descrit la situació del Nàstic al capdamunt de la classificació com «anecdòtica» i ha afegit que està més satisfet per «mantenir la idea de joc que, amb quatre jornades diputades, ja s'ha vist que està consolidada a l'equip» que per la posició dels seus a la taula.L'entrenador tarragoní ha recordat que «El més difícil és mantenir el nivell que estem donant, i sempre podem millorar, l'equip està en creixement. Tindríem un problema si a la jornada 4 ho veiem tot perfecte, no és així, està clar que estem fent les coses bé, però si podem generar encara més ocasions i concedir menys, encara millor.»«Som conscients que algun moment dolent arribarà i el que hem de fer és allargar el moment dolç al màxim i preparar-nos per a quan no sigui tan bo per així saber afrontar-ho» ha continuat.Vidal també ha explicat com van els lesionats de l'equip. «Robert i Boaz estan complint terminis. És evident que Boaz està més a prop de tornar. Respecte a la resta el partit a Terol va ser molt exigent i vam patir alguna molèstia muscular, però els jugadors ja s'han anat recuperant durant la setmana.»«En el cas de Montalvo està recuperant-se i ja ha fet dos entrenaments parcials, veurem si demà pot completar l'entrenament, però ni que tinguéssim garanties que pot jugar el partit, continuem amb la mateixa línia i no assumirem cap risc, encara que segurament estarà disponible».El tècnic grana també ha fet una petita anàlisi del proper rival: «No sabem si el Sabadell sortirà amb línia de 4 o 5 en defensa. Alternen el bloc mitjà amb situacions de pressió a tot el camp. Han començat amb una línia una mica irregular, però saben al que juguen i han tingut moments de joc molt bons. A dalt tenen jugadors molt perillosos amb la pilota.» ha comentat, no sense després aclarir: «Nosaltres hem de fixar-nos més en nosaltres mateixos. Amb matisos per adaptar-nos al rival, però la base està en el nostre joc, perquè la línia és bona.»