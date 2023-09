El Nàstic s'encomana a Santa Tecla per seguir com a líder de la classificació

Els granes no perden al Nou Estadi en la jornada que coincideix amb les festes tarragonines des de fa onze temporades

Actualitzada 20/09/2023 a les 21:52

Les festes de Santa Tecla són especials per a tots els tarragonins. També per al Nàstic, que ha fet del cap de setmana de la patrona de la ciutat una de les seves dates preferides a l'hora d'obtenir bons resultats. I és que els granes fa sis temporades que no coneixen la derrota en aquestes dates. L'última desfeta grana durant el cap de setmana de la festa tarragonina va ser a Córdoba, el 24 de setembre de 2016, quan l'equip verd-i-blanc va doblegar els homes llavors entrenats per Vicente Moreno amb un doblet golejador de Rodri Rios en un partit de la 7a jornada de la temporada 2016-17 de Segona Divisió, aquella en la que l'equip tarragoní va acabar mantenint la categoria en el miraculós partit contra l'UCAM al Nou Estadi.



Per trobar l'última derrota dels granes a Tarragona durant la Festa Major s'ha d'anar encara més enrere i retrocedir fins a la temporada 2011-12. Llavors, el coliseu grana va veure com el Huesca derrotava als locals per 1 a 3. En total, en el cap de setmana de Santa Tecla de les últimes 12 temporades, el Nàstic ha guanyat quatre enfrontaments, n'ha empatat sis i només ha acabat derrotat en dues ocasions.Ara, el nou Nàstic de Dani Vidal vol encomanar-se a la patrona tarragonina per seguir el seu camí amb bon peu davant d'un Sabadell que sempre ha estat un os dur de rosegar, un rival a l'alçada de l'ocasió en el que serà un derbi històric català clau per a les aspiracions dels granes de continuar duent la iniciativa en el grup I de la Primera Federació.Les dues últimes temporades, és a dir, des de la creació de la Primera Federació com a nova divisió del futbol espanyol, el Nàstic ha aconseguit encadenar una ratxa de dos triomfs durant les festes de Santa Tecla. L'any passat, l'equip va aconseguir una meritòria victòria al Nou Estadi Costa Daurada davant un recent descendit Amorebieta gràcies a un cop de cap de Guillermo i, fa dues campanyes, va ser l'Alcoià la víctima de l'idil·li del Nàstic amb les festes municipals amb una gran remuntada de l'equip de Raül Agné amb dianes de Robert Simón i Édgar Hernández per capgirar el gol inicial de Mourad. Les quatre temporades prèvies, dues a l'antiga 2a Divisió B i dues a Segona Divisió, els granes van sumar sempre un punt en empatar davant l'Atlético Levante (1-1), el Cornellà (2-2), el Reus Deportiu (1-1) i el Reial Saragossa (1-1).Enguany, com cada any, l'afició nastiquera espera amb moltes ganes el partit d'aquest diumenge. Les jornades que coincideixen amb les festes produeixen un ambient especial, amb un punt festiu, al coliseu grana, que, al ritme de l'augmenta la pressió i intensitat del públic tarragoní un punt més del que és habitual a l'estadi de la Budallera.Aquest any, a més, la coincidència de la data amb un derbi català contra un rival històric com el Sabadell augmenta l'expectativa de l'encontre. Amb 10 punts sumats de 12 possibles, el Nàstic ja ha igualat els millors registres en les primeres 5 jornades dels últims anys del club. De fet, d'aquest segle XXI només a la temporada 2003-04 l'equip ha resolt els primers cinc enfrontaments sumant més de 10 punts. Els homes de Dani Vidal tenen, doncs, a les seves mans, l'oportunitat de firmar el millor inici de temporada d'aquest segle si guanyen al Sabadell, o d'igualar-lo, en cas de signar taules amb els vallesans.