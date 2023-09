Núria Grados tornarà a ocupar la presidència del CBT

El mandat serà de sis anys, per tant, coincidirà amb el 50è aniversari del club

La Junta Directiva del Club Bàsquet Tarragona, va convocar, el passat 5 de setembre, noves eleccions al club després de la finalització de l'actual mandat. El termini per presentar les candidatures va finalitzar el passat dia 19 de setembre.



La junta electoral s'ha reunit a la tarda a les oficines del club i després de validar la documentació presentada, ha conclòs que l'única presentada és la de la mateixa Núria Grados que, així, ha revalidat la seva posició al capdavant de la presidència de l'equip que aquest any competirà a LEB Plata després de l'ascens de l'any passat.Tal com marquen els estatuts del club, la nova presidenta haurà de prendre possessió del càrrec en els cinc dies posteriors a la validació de la seva candidatura, és a dir, abans del 25 de setembre. El mandat serà de sis anys, per tant, coincidirà amb el 50è aniversari del club.