Dani Vidal fonamenta el seu projecte en la defensa de la porteria grana

Amb un sol gol encaixat en quatre jornades, el Nàstic és l'equip que menys concedeix del seu grup juntament amb el Depor i la Reial Societat B

Actualitzada 19/09/2023 a les 21:33

Una de les característiques del Nàstic de Raül Agné, que la temporada 2021-22 es va quedar a les portes de l'ascens i que va perdre la passada, va ser la solidesa defensiva. El tècnic aragonès va fonamentar el seu èxit en la facilitat per mantenir la porteria imbatuda d'una defensa que liderava el triangle format per Manu Garcia, Álex Quintanilla i Marc Trilles. Entre tots tres, i amb l'ajuda de la resta de l'equip, van aconseguir concedir només un total de 30 gols en la fase regular de campionat (38 jornades), amb una mitjana de 0,78 gols encaixats per partit. La passada temporada, però, i, tot i que els protagonistes eren els mateixos, l'equip no va aconseguir mantenir els bons registres defensius i va tancar la temporada amb 43 gols en contra, 13 més que en la campanya prèvia, i amb una mitjana d'1,13 gols concedits per partit.



Els noms propis

Aquesta temporada, i tot i haver renovat per complet la base de la defensa, Dani Vidal s'ha proposat recuperar la solidesa que va mostrar l'equip quan l'actual tècnic grana feia d'assistent d'Agné. De moment, l'èxit és remarcable, els granes només han encaixat un sol gol en les primeres quatre jornades de campionat, i ha esdavingut el millor equip de la categoria en aquest sentit, empatat, això sí, amb el Deportivo de la Corunya i el filial de la Reial Societat, dos dels equips cridats a estar a la part noble de la classificació.Els de Dani Vidal han deixat la porteria a zero davant l'Arenteiro i el Barça Atlètic a casa i en la visita del passat diumenge a Terol. L'únic gol encaixat és el que va anotar Anderson, del Rayo Majadahonda. Una diana que, tanmateix, es podria relacionar més amb la mala fortuna i una errada puntual, que amb una mala defensa. I és que aquest nou Nàstic transmet una gran sensació de seguretat. L'equip ha resolt la majoria d'esforços defensius que ha hagut d'afrontar sense patir en excés i convencent.Substituir una parella de centrals tan productiva com la que van formar Marc Trilles i Alex Quintanilla no era una tasca senzilla, però Dani Vidal va tenir clara des del primer moment la seva aposta i va confiar la nova base de la defensa grana a Pablo Trigueros i Nacho González. Tots dos s'han adaptat a les mil meravelles a l'esquema tarragoní, i s'han sabut entendre perfectament tot i acabar d'arribar a Tarragona. A més, la seva aportació s'arrodoneix amb els seus gols decisius contra l'Arenteiro (Nacho) i el Terol (Trigueros).A la porteria, en canvi, sí que s'hi ha viscut un canvi. A l'inici de temporada, Vidal va donar continuïtat a les bones actuacions de la temporada passada de Dani Parra, però, Varo, després de superar una lesió i aprofitant el desencert de Parra en el gol encaixat, va prendre la posició de titular i ha mostrat un nivell excels des de llavors, mantenint la seva porteria imbatuda. Sembla que, de moment, ja s'ha fet amb la porteria grana.La temporada passada, l'equip va encaixar fins a 6 gols en les primeres quatre jornades, uns registres que evidencien que el que va ser un dels punts febles de l'equip, enguany podria convertir-se en una de les seves grans fortaleses.