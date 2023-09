La jugada Santi Coch fa líder el Nàstic de Dani Vidal per Santa Tecla

Amb la victòria contra el Teruel, els grana han completat el millor inici de lliga dels últims anys

Actualitzada 18/09/2023 a les 20:16

Després de la victòria contra el Teurel, el Nàstic de Dani Vidal ha completat el millor inici de l'equip de les darreres vuit temporades. Els grana no ho van tenir fàcil, però va ser la jugada d'estratègia anomenada Santi Coch la que ha donat el lideratge provisional a l'equip aquesta setmana de Festa Major.



Aquesta situació no ha arribat de manera sobtada, sinó que l'equip grana ha sabut treballar-se cada victòria per convertir-se, fins al moment, en l'equip més dur de rosegar de la categoria. Els de Dani Vidal han demostrat que són capaços d'adaptar-se a tots els registres i, contra el Teruel, no va ser una excepció. Feia més d'una temporada que els aragonesos estaven invictes al seu estadi i, contra el Nàstic, van demostrar per què. Tot i que acaben d'ascendir a la categoria, van ser molt contundents en defensa. Això, sumat a unes condicions de la gespa inadequades per a un joc combinatiu, van fer que el Nàstic s'hagués de treballar la victòria d'una altra manera. Si alguna cosa han demostrat els grana en aquests quatre partits, és que tenen moltes eines per buscar la victòria, sobretot en les situacions de jugades d'estratègia. Si contra l'Arenteiro va ser la Sant Magí la que va donar els tres punts, diumenge va ser l'anomenada Santi Coch la que permet al Nàstic ser líder aquesta setmana de Santa Tecla. Era gairebé el minut noranta de partit i tots els jugadors grana es van situar a la línia de meta per executar-la. Andy Escudero va centrar el córner al punt de penal i, de la línia de jugadors grana a l'àrea petita, Pablo Trigueros es va separar per rematar a plaer la pilota. L'estratègia va tenir èxit i cap defensor del Teruel va veure com el central grana es quedava sol per al remat. En micròfons de Tarragona Ràdio, el tècnic grana, Dani Vidal, va destacar que aquesta jugada té el nom de Santi Coch, qui actualment és el jugador que més partits oficials ha disputat amb el Nàstic en tota la història de l'entitat amb més de 500 duels. Com va destacar Iván Moreno, segon entrenador del Nàstic, en una entrevista a Diari Més, totes les jugades d'estratègia es vinculen amb la història del club i la ciutat.Els grana buscaran continuar amb la festa d'aquest inici de temporada el diumenge a les 19.30 contra el Sabadell al Nou Estadi Costa Daurada.