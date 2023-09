El CV Sant Pere i Sant Pau es classifica per a la final de la Lliga Catalana (3-2)

Els de Vlado Stevovski van superar el CV Roquetes en un partit llarg

Actualitzada 18/09/2023 a les 19:58

El CV Sant Pere i San Pau jugarà la gran final de la Lliga Catalana contra el Barça aquest diumenge al Poliesportiu La Salle Bonanova. Els de Vlado Stevovski van superar el CV Roquetes en un partit agònic que va arribar als cinc sets. Els cooperativistes van haver de remar per emportar-se els dos últims i assegurar la victòria contra els ebrencs en aquest primer derbi de la temporada.Els de Vlado Stevovski van començar amb el peu esquerre. Els ebrencs van colpejar primer i es van emportar el primer set per 19-25. En el segon set, els tarragonins van reaccionar per empatar el duel amb un igualat 25-21. El CV Roquetes es volia emportar el premi i es van emportar el tercer set per 21-25. La igualtat era màxima en els primers compassos del partit, però va arribar un moment que la maquinària del CV Sant Pere i Sant Pau va fer 'click'. En el quart set, els de Vlado Stevovski van passar per sobre dels ebrencs amb un contundent 25-10, El cop també va ser moral i va fer que els cooperativistes s'emportessin el partit per 25-19.