El CBT haurà de remuntar a l'Hospitalet (53-56)

Els de Noé Monroy van caure als últims instants

Actualitzada 18/09/2023 a les 16:48

Derrota en la primera jornada de Lliga Catalana davant el CB L'Hospitalet en un partit molt igualat, on al final un parcial de 0-5 dels visitants quan millor estaven els locals va fer decantar la balança pels del Baix Llobregat. David Fernández amb 13 punts i Tugores amb 10, van ser els millors pels blaus.



Inaugurava el marcador l'equip visitant, però ràpidament l'equip tarragoní igualava el marcador. Els del Baix Llobregat aconseguien una renda de tres punts, després d'aprofitar tres tirs en la línia de personal, recuperaven la pilota i posaven el màxim avantatge amb un triple (4-10), ràpidament Tugores contestava amb un altre triple. David amb un triple, igualava el marcador quan es complia el minut 8 de partit, i Tugores recuperava la pilota per posar per davant als blaus. Finalitzava el quart amb un avantatge de 2 punts pels visitants (16-18).El segon quart va començar amb una cistella de David Fernández. Els visitants, més encertats des de la línia de tres continuaven aprofitant el seu encert per seguir per davant en el marcador (16-19). Demanava temps mort l'entrenador visitant per aprofitar una jugada de fons. Un parcial de 0-7 obligava Noé Monroy a demanar temps mort (16-26). En la sortida del temps mort, l'equip local aconseguia un parcial de 5-0 per tornar a entrar al partit (21-26), restava un minut per arribar al descans. El descans arribava amb un 23-28 en el marcador.En la sortida del descans, els visitants anotaven i els tarragonins continuaven sense trobar l'encert necessari i això ho aprofitaven els visitants. Duch en una jugada aïllada trobava l'encert des del triple (26-35). Un triple i una cistella de dos d'Adrià Duch, apropaven els blaus en el marcador quan restaven 4 minuts per finalitzar el tercer quart (34-37). Una penetració de Kohan tornava de ple als locals en el marcador (36-38). Igualava el marcador Buscail quan restava un minut per finalitzar el tercer quart. David Fernández després d'un rebot ofensiu posava per davant després de molta estona als locals. Demanava temps mort Noé Monroy per intentar fer cistella quan restaven quatre segons per finalitzar. Finalitzava el tercer amb un 40 a 38 en el marcador.L'inici del darrer començava amb una cistella visitant per igualar, però ràpidament l'Ibersol CBT aconseguia un parcial de 5-0 per posar la màxima renda del partit en el marcador. Els minuts anaven passant sense encert i quan restaven quatre minuts el marcador era de 46 a 45. Cistella de Marc Buscail i l'entrenador visitants demanava temps mort. (48-45). Artur Alaminos finalitzava al contraatac (50-45). El marcador no es movia i els minuts es continuaven succeint. Pardina obtenia un triple important pels visitants per ajustar el marcador. Un rebot ofensiu visitant, els tornava a posar per davant, però David Fernàndez amb un triple contestava ràpidament, que també contestaven els visitants. En un final frenètic, Hospitalet es posava per davant amb un triple, restaven tres segons i Noé demanava temps mort (53-56). Finalitzava el partit amb derrota.