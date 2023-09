Victòria de líder (0-1)

El Nàstic trenca una imbatibilitat local de 17 mesos amb un gol d'estratègia de Trigueros

Aquest Nàstic és un especialista a l'hora de trencar malediccions. Després de guanyar el primer partit de lliga, els de Dani Vidal van trencar l'imbatibilitat de 17 mesos del Teruel al seu estadi amb un gol d'estratègia de Trigueros. Els grana van començar dominant l'encontre, però aquest es va complicar al segon temps perquè el mur defensiu local era contundent. La victòria s'havia de treballar i, després d'aguantar l'empenta rival, va trencar un empat a zero que semblava predestinat per emportar-se els tres punts a Tarragona.Dani Vidal va tornar a fer un gir a l'onze inicial. Óscar Sanz i Gorka Santamaría van ser titulars per primera vegada. Sanz va ocupar la posició de Montalvo, que no va viatjar a Terol per molèsties físiques. A la davantera, Santamaría va acompanyar Pablo i Concha i Jaume Jardí es van encarregar de les bandes. D'altra banda, Alberto Varo i Pol Domingo van mantenir el seu lloc a l'onze.Els grana van estrenar la seva cara més merenga amb la segona equipació, que és completament blanca. Des del xiulet inicial, els de Dani Vidal imposar el seu guió del partit i el Teruel no va poder fer un altra cosa que acatar-lo. Els grana dominaven la pilota i els locals es tancaven en defensa. La primera ocasió va arribar aviat gràcies a Gorka Santamaría. El basc va pispar-li la pilota a Julen dins de l'àrea rival i se la va cedir a Jaume Jardí. El reusenc la va conduir per buscar un espai i, de tant esperar a rematar, va donar temps a Sanchís per bloquejar el tir.Els terolencs patien amb la pilota. L'equip de Víctor Bravo aprofitava alguna distracció puntual de la defensa grana per apropar-se a la porteria de Varo, però no arribaven a rematar. De fet, se'ls notava nerviosos i, sovint, perdien l'esfèric per culpa de la gran pressió del Nàstic.Per la seva banda, els de Dani Vidal tenien la iniciativa, però no aconseguien concretar-la amb ocasions. El domini grana era clar, però només es va poder transformar en un remat clar en els primers 45 minuts. Borja Martínez va robar una pilota al mig del camp i va començar un contraatac. Pablo Fernández la va dirigir a la banda cap a Jaume Jardí. El reusenc, en comptes de centrar, va decidir acabar la jugada ell mateix. Es va endinsar a l'àrea i va rematar al pal. Vidal es va lamentar a la banda i el Teruel va aprofitar els darrers minuts de la primera meitat per generar perill. Varo va volar per refusar una centrada perillosa i, de fet, va ser l'única jugada que va haver d'intervenir a la primera meitat.A l'inici de la segona meitat el partit va canviar. El Nàstic no va aconseguir el domini del primer temps, perquè el Teruel va fer un pas endavant. Amb la pressió i lluita dels dos equips, a poc a poc, el partit es va escalfar. En qüestió de deu minuts, l'àrbitre va treure cinc grogues. Borja Martínez en va veure una i Vidal va tenir clar. El partit necessitava un canvi de rumb. El tècnic grana va donar entrada a tres homes i va deixar a la banqueta Borja per evitar una possible expulsió per doble groga. També va entrar Andy Escudero. Vidal volia pilotes a l'àrea i l'extrem les va donar. De fet, va generar una de les jugades més clares de la segona meitat gràcies a una centrada lateral. La precisió va ser màxima, però Pablo va errar en el remat.Sense Borja Martínez sobre la gespa, el joc del Nàstic es va diluir.Les imprecisions eren comuns i, fins i tot, va haver-hi un moment que els grana van perdre les idees per buscar el gol de la victòria. El Teruel ho va aprofitar per posar una marxa més, però Varo, imperial, va evitar el perill en tot moment. A mesura que passaven els minuts, l'empat a zero es va establir com el resultat més coherent. Els grana van saber patir en defensa, amb jugades al límit, però mantenint la igualtat en el marcador.Quan van arribar els darrers minuts el partit, el Nàstic va aconseguir un córner que va resultar ser vital. Iván Moreno, el segon tècnic grana, va saltar de la banqueta per assenyalar la jugada a executar. Els jugadors van respondre a l'instant i es va posar en marxa una nova jugada assajada. Amb tots els jugadors junts a l'àrea petita, Andy Escudero va centrar al punt de penal. De la multitud es va separar un home, Trigueros, que, alliberat de qualsevol marca, va rematar a plaer per marcar el gol de la victòria.L'eufòria va esclatar en l'estadi de Pinilla i, fins i tot, els aficionats grana van cantar l'Amparito Roca. Amb sis minuts de descompte tocava patir la pressió del Teruel i així va ser. El Nàstic va saber desbloquejar de nou amb una jugada assajada i manté encesa la seva ratxa inicial.