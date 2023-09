L'Estadi Pinilla de Teruel, un fortí que fa 17 mesos que ningú ha conquerit

El Nàstic de Dani Vidal buscarà la primera victòria a domicili contra un conjunt que acaba d'ascendir

Actualitzada 14/09/2023 a les 21:08

El Nàstic de Dani Vidal vol allargar aquest bon inici de la temporada amb la primera victòria com a visitant el diumenge. Els grana no ho tindran gens fàcil, perquè s'enfrontaran al CD Teruel a l'Estadio de Pinilla, un fortí que cap equip ha sigut capaç de conquerir des de fa 17 mesos a la lliga.



L'equip entrenat per Víctor Bravo s'estrena enguany a Primera Federació després d'una gran temporada a Segona RFEF. Els terolencs van pujar com a líders del grup 3, en el qual competien contra els equips catalans. Des del mes de febrer no va haver cap rival capaç de disputar-los el tron i una de les claus va ser l'Estadio de Pinilla. En tot el curs passat, el Teruel no va perdre cap partit. L'última vegada que els terolencs van veure perdre el seu equip va ser l'1 de maig de 2022, quan els de Víctor Bravo van caure derrotats contra l'imparable Numancia d'Andrei Lupu. Llavors, l'atacant estava cedit pel Nàstic a l'equip sorià i va marcar un dels dos gols del partit. Lupu no ha sigut l'últim exgrana en trepitjar el Pinilla. L'any passat, Stephane Emaná va ser un dels golejadors de l'equip amb 6 dianes, però enguany no continua. Al seu estadi, el CD Teruel és un os molt dur de rosegar. El tècnic Víctor Bravo assenyalava al Diario de Teruel que «és molt complicat jugar a casa nostra pel gen competitiu que té l'equip. L'afició ens ajuda i així serà durant tota la temporada».El CD Teruel s'ha reformat gairebé al complet amb 15 fitxatges per assolir la permanència. Jugadors experimentats a la categoria com els davanters Toni Gabarre i Sergio Buenacasa han arribat per ser els referents a l'atac. A les bandes, els acompanyen jugadors talentosos com June-hyuk Ahn, exjugador del Villarreal B i un dels millors assistents del grup 1 de l'any passat, Borja Martínez. El Nàstic té la variant de migcampista i, aquest, ex del San Sebastián de los Reyes, és extrem.Els líders de l'equip continuen. El porter Taliby Konaté va brillar per mantenir l'empat contra el Deportivo de la Coruña la darrera jornada. David Aparicio, a la banda, i Fran Tena, al mig del camp, són l'ànima de la plantilla. Els terolencs encara no coneixen la victòria, un factor que fa que l'equip encara sigui més perillós.