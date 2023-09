Reus acull de nou la Volta Ciclista a la Província de Tarragona

La capital del Baix Camp albergarà la sortida i l'arribada de l'etapa de clausura

Actualitzada 14/09/2023 a les 14:18

La 60a edició de la Volta Ciclista a la Província de Tarragona tindrà la sortida i l'arribada a Reus. La cita esportiva, organitzada per Promoevents i amb la col·laboració de Reus Esport i Lleure, tindrà lloc el cap de setmana del 16 i 17 de setembre. La prova reunirà les categories màster i les fèmines elit i sub 23.Aquesta estarà formada per dues etapes, la primera de les quals amb sortida i arribada a La Pobla de Mafumet. Aquesta primera jornada tindrà un recorregut de 80 quilòmetres amb un primer circuit que sortirà de La Pobla i passarà per La Selva del Camp, Vilallonga del Camp i el Morell en el qual s'hi donaran dues voltes. A partir del segon pas per meta s'afrontarà un circuit reduït al qual s'hi donaran tres voltes més. En total, l'etapa comptarà amb 580 metres de desnivell positiu.El segon dia de competició els corredors es desplaçaran a Reus, on hi haurà la sortida i arribada de l'etapa de clausura. La prova sortirà des del Mercat Central de Reus en direcció est, cap a Constantí, i afrontarà un recorregut exigent de 95 quilòmetres que passarà per municipis com La Pobla de Mafumet, Alcover, Vilaplana, Les Borges del Camp, Riudecanyes o Riudoms abans de tornar a la capital del Baix Camp. El Coll de la Creu, situat a 831 metres d'altitud, serà la principal dificultat muntanyosa d'una etapa que acumularà 1.240 metres de desnivell positiu.La prova estarà oberta a les categories elit i sub 23 de fèmines i a les categories màster 30, màster 40, màster 50 i fèmines màster. Les inscripcions es van tancar aquest dimarts amb més de 170 participants.