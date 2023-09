La KingsLeague visita el Nou Estadi

El president d'El Barrio Adri Contretas ha visitat l'estadi grana i ha gravat un repte alguns futbolistes de la plantilla tarragonina

Actualitzada 14/09/2023 a les 16:21

@elbarrioklk_ al Nou Estadi Costa Daurada



Visita especial del president, Adri Contreras, i l'exgrana Gabri Vidal



⚪️ #DParra @alvarezmarc7 @OscarSanz__



Molt aviat, els guanyadors del reptes#SentimenTarragoní pic.twitter.com/2Ekhb6b8GZ — NÀSTIC DE TARRAGONA (@NASTICTARRAGONA) September 14, 2023

L'influencer i creador de contingut Adri Contreras, president de l'equip campió de la primera edició de la KingsLeague El Barrio, ha visitat aquest matí les instal·lacions del Nàstic on, presumiblement, ha gravat un vídeo per als seus canals.El popular 'tiktoker' ha penjat alguns 'stories' al coliseu grana, deixant caure que demà sortirà contingut en relació a l'entitat grana. Tot apunta al fet que es tracta a algun tipus de repte en el que també han participat futbolistes del primer equip grana.Pel que sembla, aquesta col·laboració podria venir gràcies al futbolista d'El Barrio Gabriel Vidal, qui va passar per la pedrera grana en la seva etapa de formació i és germà de l'entrenador del conjunt tarragoní Dani Vidal, qui ha acompanyat a Adri Contreras en la seva visita al Nou Estadi.El Nàstic ha penjat una foto amb els dos protagonistes de la KingsLeague vestits de grana al Nou Estadi acompanyats dels futbolistes del primer equip Dani Parra, Marc Álvarez i Òscar Sanz.