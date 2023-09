El CV Sant Pere i Sant Pau es prepara per a l'estrena de la Lliga Catalana

Els de Vlado Stevovski juguen dissabte contra el CV Roquetes

Actualitzada 14/09/2023 a les 11:09

El CV Sant Pere i Sant Pau torna a les pistes aquest cap de setmana per participar a la Lliga Catalana de voleibol. Aquest torneig de pretemporada enfrontarà als cooperativistes amb els millors equips catalans al Pavelló de Sant Pere i Sant Pau i servirà com la primera prova de xoc de la plantilla en aquesta nova temporada. Els vermells van començar els entrenaments la darrera setmana d'agost i aquest dissabte s'enfrontaran al CV Roquetes en un partit al millor de cinc sets. D'aquesta manera, el primer derbi del curs serà a pretemporada al Pavelló de Sant Pere i Sant Pau a les 19 hores. Segons va indicar el tècnic Vlado Stevovski, l'equip manté el bloc sòlid de jugadors que van aconseguir participar en el play-off d'ascens la darrera temporada, amb l'afegit de Carlos Mora com a col·locador.Si els cooperativistes aconsegueixen la victòria, s'enfrontaran la pròxima setmana al millor classificat del grup format pel Barça Voleibol, el Balàfia Lleida i el CN Sabadell. L'any passat, els cooperativistes van arribar a la gran final i van caure per 3 sets a 0 contra el Barça Voleibol. De fet, l'equip blaugrana serà un dels rivals d'aquesta temporada dels de Vlado Stevovski a la lliga, després que el club barceloní renunciés a la seva plaça de la Superlliga 1.El CV Sant Pere i Sant Pau es prepara per una temporada complicada en la qual aspiren a millorar els resultats de l'any passat i completar, d'una vegada per totes, l'ascens a Superlliga 1, la màxima categoria estatal.