El Reus FC Reddis es presenta a la categoria per la porta gran

El tècnic Marc Carrasco, destacava l'impacte «social» de la victòria per 4-0 contra l'Escala

Actualitzada 14/09/2023 a les 11:04

Si algú tenia cap dubte després dels grans reforços durant el mercat d'estiu, el Reus FC Reddis els va espantar amb una golejada contra l'Escala. Els de Marc Carrasco es van presentar per la porta gran a la Tercera Federació contra un rival que, mesos abans, els va arrabassar el Campionat de Catalunya Amateur a la tanda de penals.Des d'aquella derrota al mes de juny, l'equip s'ha reforçat per trobar la seva millor versió en el debut a la categoria. Amb aquesta victòria, el conjunt roig-i-negre ha recuperat el futbol a la capital del Baix Camp. Així ho va destacar l'entrenador Marc Carrasco en la roda de premsa posterior a la victòria contra l'Escala: «Soc un fidel del Reus i, com molts, vaig patir la pèrdua del Reus com a molts aficionats. Crec que feia temps que no veia l'estadi amb aquesta il·lusió i vibrant amb aquesta passió. Enhorabona als jugadors pel joc fet i pel que suposa socialment la victòria després de com s'ha produït», assenyalava.Més de mil cent aficionats van presenciar aquesta victòria i el Municipal de Reus es va convertir en una festa, des de la gespa a la grada i, finalment, al vestidor. El partit va ser rodó des del principi fins al final. Els roig-i-negre van dominar l'atac en el primer temps i Víctor Oribe va ser l'encarregat d'obrir la llauna engaltant un refús del porter rival. Des d'aquell moment, el conjunt de Carrasco va passar per sobre de l'Escala. En qüestió de vint minuts, el resultat es va ampliar fins al 4-0. Aitor Serrano va marcar un doblet, primer trencant la línia defensiva rival i segon, amb un centre-xut que es va enverinar. Finalment, la cirereta del pastís la va posar Xavi Molina a la sortida d'un córner. Aquesta va ser la millor manera de presentar tant a l'equip com als fitxatges. Alberto Benito, Ramon Folch i Xavi Molina es van fer notar sobre la gespa amb la seva qualitat, que és superior a la categoria. Amb tot, just després de la victòria, Marc Carrasco no va trigar a posar l'equip de nou peus a terra: «Després de gaudir toca tornar a treballar, el següent partit contra el Vilafranca no tindrà res a veure amb aquest», assenyalava. El tècnic tarragoní destaca per la seva fèrria mentalitat de partit a partit, una estratègia que els ha funcionat a la perfecció a l'entitat reusenca fins ara.El futbol ha tornat al Municipal de Reus. La temporada tot just acaba de començar i el club roig-i-negre apunta l'objectiu de la permanència, és una realitat que aquest grup de jugadors apunta a celebrar més d'una festa com la que es va viure contra l'Escala aquesta temporada.