Tindrà lloc el 15 de setembre a la plaça de la Llibertat

Actualitzada 13/09/2023 a les 14:05

La ciutat de Reus acollirà per primera vegada una mostra d'esports adaptats perquè tota la població pugui veure, provar i gaudir amb l'esport adaptat i conèixer diferents modalitats esportives. Amb el lema Reus es mou per l'esport, la mostra es farà a la plaça de la Llibertat aquest divendres 15 de setembre, de les 17 a les 20 hores, i està organitzada per les regidories de Benestar i de Salut i Esports de l'Ajuntament de Reus, conjuntament amb Reus Esport i Lleure, la Federació Catalana d'Esports de Persones amb Discapacitat Física i diverses entitats que formen part del Consell Municipal de la Discapacitat.Els participants podran provar les diferents estacions esportives i practicar les que vulguin. Tanmateix, les entitats muntaran un estand a la plaça per donar a conèixer la seva tasca i els serveis que ofereixen a diversos col·lectius de persones amb diferents capacitats.Es practicarà bàsquet amb cadira de rodes, organitzat pel Club esportiu Costa Daurada; toc bol (adaptació del bàsquet), organitzat pel Taller Baix Camp; boccia (semblant a la petanca), organitzat per Bellisens / Villablanca; zumba i pilates, organitzat per Down Tarragona i la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM); handbike, organitzat per la Lliga d'Afectats Reumatològics i Discapacitats; hoquei, organitzat per l'Associació Supera't; i atletisme a cegues, organitzat per l'ONCE i Club Esportiu Alba.Els participants tindran una targeta que hauran d'omplir amb segells de les diferents estacions d'esports i quan l'hagin emplenat rebran un obsequi.Els objectius que es persegueixen amb aquesta activitat són, entre d'altres, millorar la qualitat de vida i el benestar de les persones amb discapacitat a través de l'activitat esportiva; difondre i promoure l'esport com una mitjà per estimular la comunicació, el treball en equip i l'afavoriment de les relacions socials entre els participants o reforçar l'autoestima mitjançant l'assoliment de fites personals i individuals.