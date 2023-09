Vila-seca busca consolidar la seva Mitja Marató amb una segona edició

La cursa, organitzada pel Club Runners Vila-seca, se celebrarà el pròxim 22 d'octubre i inclourà també una prova de 10k i 1km inclusiu solidari

Actualitzada 12/09/2023 a les 09:38

La segona edició de la Mitja Marató de Vila-seca se celebrarà el diumenge 22 d'octubre, amb la voluntat de superar l'èxit de participació de l'any passat, quan es van repartir un total de 450 dorsals.«El 2022 el club es va embarcar un repte molt gran, el d'organitzar a Vila-seca una cosa que no s'havia fet mai», explicava el passat divendres Francisco Rodríguez, president del Club Runners Vila-seca. Durant la presentació de la segona edició de la cursa, el responsable de l'entitat impulsora de la competició manifestava també «que el club ha acceptat el desafiament de superar aquella primera cursa». Per fer-ho, el club ha incorporat alguna novetat, com ara traslladar la zona zero des del pàrquing del Decathlon al Pavelló Municipal, oferint així als corredors la possibilitat de fer servir els vestidors i les dutxes, i acostant el punt de sortida al públic que vulgui acompanyar els corredors.Com l'any passat, la competició consta de dues curses: la Mitja Marató pròpiament dita, amb un recorregut de 21.097 metres, i una cursa de 10 quilòmetres. «Hem modificat el recorregut d'aquesta última perquè la major part de la competició transcorri pels carrers del poble. D'aquesta manera, els vila-secans podran veure-la com qui diu des de la porta de casa», explicava Rodríguez. La Mitja Marató, per la seva banda, tornarà a recórrer espais emblemàtics del municipi, com el recinte del Celler i el Castell, l'Estadi municipal o el Raval de la Mar.Una altra novetat de la Mitja de Vila-seca és la possibilitat de participar en la Cursa d'un quilòmetre inclusiu no competitiva. S'hi podran inscriure persones de totes les edats, tinguin o no diversitat funcional, i els beneficis es destinaran a la Fundació PortAventura.«Volem que la Mitja de Vila-seca sigui un esdeveniment esportiu sense precedents», assegurava el Francisco. Les inscripcions per a totes tres curses ja estan obertes, i es poden formalitzar a través de la pàgina web de Naturtime Events ( https://www.naturetime.es/ ).