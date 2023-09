El Nàstic de Tarragona ha organitzat el primer desplaçament per animar a l'equip a l'Estadio de Pinilla de Terol per l'enfrontament entre el conjunt de Dani Vidal i el CD Teruel, un equip que ha ascendit enguany. Tots els socis nastiquers que vulguin formar part de l'expedició ho podran fer per 40 euros (adult). El preu inclou l'entrada i el desplaçament en autocar.

Els menors compresos entre els 7 i els 17 anys, acompanyats d'un adult, podran gaudir del partit i desplaçament per 30 euros. Mentre que els menors de 7 anys, per 25 euros.

Les entrades es posaran a la venda el dimecres, a partir de les 9 hores, al punt d'atenció al soci, situat a la botiga del Nou Estadi Costa Daurada, i la promoció estarà vigent fins divendres a les 13.30 h. Per adquirir l'entrada és imprescindible facilitar les dades personals (nom, cognoms i DNI).

Per aquest partit també es podran adquirir entrades individuals per tal que els socis puguin desplaçar-se amb els seus propis mitjans. Adult (15 euros), de 7 a 17 anys (5 euros).

El duel es disputarà aquest diumenge 17 de setembre, a partir de les 12 hores. La sortida es realitzarà a les 6.30 h, des de l'Av. Catalunya; i a les 6.45 hores, des de les instal·lacions del Nou Estadi Costa Daurada. La tornada s'efectuarà a les 16 hores.

L'horari d'atenció al soci és de dilluns a divendres de 9 a 13.30 i de 16 a 19 hores.