La resiliència, la principal virtut del Nàstic aquest inici de temporada

Després de completar la tercera jornada de lliga, el Nàstic de Tarragona se situa colíder amb 7 punts. Aquest bon inici de lliga només ha estat igualat per la Ponferradina al grup I de Primera Federació. Mirant els darrers inicis de lliga del Nàstic d'aquesta categoria, els grana han igualat gairebé al mil·límetre el de la temporada 2021-2022. Llavors, el Nàstic entrenat per Raül Agné va empatar el primer partit de lliga, però va guanyar els dos següents amb la curiositat que també va vèncer el Barça Atlètic per 1-0 amb gol de Fran Carbià.



Aquests tres primers partits han servit als de Dani Vidal per mostrar el seu caràcter i quina serà la línia a continuar durant la temporada. Amb tot, no ha sigut un camí de roses. En aquestes primeres tres jornades, el Nàstic ha hagut de patir per obtenir els punts i, aquesta capacitat de lluita, és una de les millors virtuts que ha mostrat l'equip.El patiment i el Nàstic són dos conceptes que han anat plegats els darrers anys i, aquesta temporada, també ha aparegut, sigui per mantenir el resultat o per buscar el gol de la victòria. En aquest sentit, els de Dani Vidal s'han mostrat com un equip resilient i capaç d'afrontar les adversitats. Contra l'Arenteiro, en la primera jornada de lliga, el Nàstic es va trobar amb el gol ben aviat. La ja famosa jugada Sant Magí va fer que, al tercer minut de partit, Nacho marqués l'únic gol del duel. Tot i que els grana ho van intentar, no van aconseguir matar el conjunt gallec amb un segon gol. D'aquesta manera, es va obrir la porta perquè l'Arenteiro busqués l'empat a les acaballes del partit. En el moment de més intensitat de l'equip gallec, el Nàstic va saber mantenir la sang freda per patir i defensar fins a tres ocasions de pilota aturada.Contra el Rayo Majadahonda, el partit es va posar costa amunt des de l'inici amb el gol de Markus Anderson. La pressió va començar des del minut tres, però el Nàstic va saber refer el joc i buscar l'empat. Aquest va arribar al segon temps i, llavors, va començar una pluja d'oportunitats de gol entre els dos equips. El Nàstic va patir per buscar el gol de la victòria. De fet, aquest podria haver arribat amb la genialitat de Mario Rodríguez, però la pilota no va estar d'acord i va topar als dos pals per sortir fora. El Rayo també va tenir les seves ocasions per emportar-se el partit, en un duel obert, la defensa del Nàstic va patir filtracions perilloses que van provocar que Dani Parra s'hagués de lluir per aturar més d'una situació d'u contra u. El Nàstic va saber aguantar, però no va tenir sort per marcar i el partit va acabar en empat.Finalment, contra el Barça Atlètic es va viure un tipus de patiment diferent. Els grana van plantar cara al filial blaugrana des del primer moment i, fins i tot, van marcar, però l'àrbitre va anul·lar un gol legal. El duel va canviar al segon temps amb l'expulsió de Fermín López. Amb un Barça Atlètic en inferioritat numèrica, el Nàstic va dominar el partit i va començar un setge a la porteria blaugrana. Els de Dani Vidal van patir per aconseguir el gol de l'empat. Les ocasions acabaven arribant, però Marc Vidal les aturava gairebé totes. No va ser fins al temps de descompte que Gorostidi no va posar la cirereta al pastís amb un gol de volea. Amb un Nou Estadi Costa Daurada amb més de 7.000 espectadors a les graderies, la victòria no podia arribar d'una altra manera que amb un gol agònic gairebé a l'últim minut. D'aquesta manera, el Nàstic ha patit, però s'han mostrat com un equip resilient davant l'adversitat i molt diferent del conjunt de l'any passat, que es tancava en defensa i patia de veritat per mantenir el resultat.