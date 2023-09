Concha, Domingo i Varo, alternatives a l'onze del Nàstic amb rendiment immediat

Els tres canvis que va plantejar Dani Vidal van ser els més destacats de la victòria grana contra el Barça

Actualitzada 11/09/2023 a les 19:45

El Nàstic va demostrar contra el Barça Atlètic que tenir una plantilla tan competitiva en cadascuna de les posicions és un dels factors diferencials que han provocat aquest bon inici de lliga.



Després de dues primeres jornades repetint l'esquema inicial, Dani Vidal va apostar per donar unes noves pinzellades a l'equip. Sigui per l'error contra el Rayo Majadahonda o no, Dani Parra i Alexandru Tirlea es van quedar a la banqueta i van entrar Alberto Varo i Pol Domingo. A més, també es va reorganitzar l'atac. Jaume Jardí va acompanyar Pablo Fernández a la davantera i David Concha va ocupar el carril esquerre. El damnificat va ser Marc Fernández, que va haver de sortir de revulsiu a la segona meitat. Aquests subtils canvis van tenir un rendiment immediat, perquè van brillar contra el Barça Atlètic.Alberto Varo potser va ser qui menys va destacar, però per manca d'oportunitats. El conjunt blaugrana només va rematar una vegada a la primera meitat i, a la segona, després de l'expulsió, el perill es va atenuar encara més. Amb tot, en les poques vegades que va haver d'intervenir va transmetre seguretat. Primer, volant per atrapar un remat de cap de Gerard Martín al primer temps i, segon, reaccionant amb rapidesa quan el refús de Pol Domingo va topar amb les cames de Pau Víctor i la pilota es va enverinar. A més, l'Àliga de la Canonja també va mostrar ment freda quan havia de perdre temps.Pol Domingo es va buidar a la banda dreta. El de la Pobla de Montornès va debutar en un partit en el qual va haver de córrer de valent tant per tapar en defensa com per acompanyar l'atac. En la part ofensiva, el lateral va anar de menys a més. A mesura que el Nàstic dominava l'encontre, Domingo es va mostrar més còmode internant-se a l'atac i va augmentar la precisió en els centres laterals. De fet, una de les grans oportunitats de l'encontre va sortir de les seves botes. A la segona meitat, una centrada lateral del jugador del planter grana va acabar amb un remat amb els peus de David Concha al segon pal, però el porter blaugrana, Marc Vidal, va aturar hàbilment el xut.De fet, David Concha va ser qui més va sorprendre de les novetats. El de Santander va mostrar unes petites espurnes del que és capaç de fer per la banda esquerra. Durant gran part del partit, ell va ser el perill del Nàstic, driblant amb alta qualitat els defensors blaugrana. Vidal el va haver de canviar en el seu punt àlgid perquè tenia targeta groga i no volia arriscar l'expulsió d'un jugador que també va destacar en el joc sense pilota amb la seva pressió.