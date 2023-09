Dani Vidal: «Estic molt content per l'equip i per l'afició, fer partits així és la millor crida possible»

El tècnic grana destacava que «quan no deixes sortir al rival del seu camp és més fàcil que les ocasions acabin arribant»

El tècnic del Nàstic, Dani Vidal, va marxar més que satisfet després de la victòria del conjunt grana contra el Barça Atlètic. Els tarragonins van dominar l'encontre, però van patir per trobar el premi del gol. Vidal va destacar que «crec que l'equip ha fet un molt bon partit tant a la primera com a la segona meitat. És normal arribar cap al final amb dubtes perquè el gol no arriba, però quan no deixes sortir el rival del seu camp, les ocasions acaben arribant». D'altra banda, també va sentenciar que «hem sigut mereixedors de la victòria, estic molt content per l'equip i per l'afició, fer partits així és la millor crida possible per omplir el camp».Un dels millors del partit va ser David Concha, l'extrem va brillar en el seu debut a l'onze inicial, però va ser el primer en ser substituït: «No volíem perdre la pressió en bloc alt, els jugadors estaven desgastats i Concha tenia una groga, aquesta temporada tindrem compte amb aquestes situacions», va explicar Vidal. Fins a l'expulsió, el Barça va controlar la possessió, però va haver de patir la forta pressió del Nàstic. El tècnic grana va assenyalar que «és normal que aquest partit tinguéssim menys la pilota. Al descans he dit als jugadors que havien de ser més protagonistes, nosaltres també sabem jugar. Sí que teníem la superioritat numèrica contra un Barça amb un home menys, però jugar contra 10 és molt difícil, així que valoro que hàgim tancat al rival en el seu camp».Finalment, va valorar el gol legal anul·lat a Jaume Jardí: «M'han dit que era gol, però és una situació molt ajustada, els àrbitres han de prendre decisions en dècimes de segons i a nosaltres ens toca seguir el guió sense sortir del partit».