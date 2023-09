El Nàstic venç i convenç (1-0)

Ander Gorostidi es va posar la capa de superheroi per marcar un gol que va ser la cirereta d'un partit molt complet dels grana

Actualitzada 10/09/2023 a les 19:20

El Nàstic de Tarragona confirma el seu bon inici de la temporada després d'un partidàs contra el Barça Atlètic. Els grana van dominar el joc opressiu del Barça Atlètic i no va permetre que el conjunt rival tingués més d'una ocasió. També va haver-hi temps per patir, però, aquesta vegada, perquè el gol no arribava contra un equip amb deu jugadors. Gorostidi es va posar la capa de superheroi per marcar l'1-0 final amb un remat amb potència a les acaballes del partit.El Nàstic necessitava un canvi a l'onze i Dani Vidal va decidir fer-ne tres. Alberto Varo va tornar a debutar amb la samarreta grana i Parra es va quedar a la banqueta. Pol Domingo va substituir a Tirlea i el tècnic va replantejar l'atac grana. Jardí va acompanyar Pablo a la davantera, mentre que David Concha va ocupar el carril esquerre.L'estil del Barça Atlètic i el Nàstic va xocar des del xiulet inicial. Els dos equips volien dominar l'esfèric i el partit va començar amb electricitat, amb transicions per als dos conjunts. El Barça volia imposar el seu ritme amb la pilota, però el Nàstic no s'ho posava fàcil amb una pressió en bloc alt. Els blaugranes potser van mantenir més l'esfèric, però els grana van tenir les ocasions. Pablo Fernández va fer la primera amb un remat de cap i és que cada córner a favor del Nàstic era una ocasió clara dels de Vidal.En la primera mitja hora no va haver-hi temps per la calma. Tot i que el Barça, a poc a poc, augmentava el seu control de l'esfèric, però no feia ni pessigolles a Alberto Varo. De fet, l'única aturada del partit va arribar a la primera meitat després d'un remat de cap de Gerard Martín.Per la part del Nàstic, el perill tenia nom propi: David Concha. El de Santander era l'amo i senyor de la banda esquerra i totes les jugades passaven per la seva cama. A les acaballes de la primera meitat, per l'esquerra, va arribar una de les millors jugades del partit. Pablo va arrossegar els defensors cap a la banda i va obrir un forat a l'eix de la defensa que Jaume Jardí va aprofitar. Pablo se la va passar i, en l'u contra u, Jaume Jardí no va fallar per marcar el gol. L'àrbitre, però, va decidir anul·lar-lo per un fora de joc inexistent perquè, en el moment de la passada, Jaume Jardí estava alineat amb els defensors. En una lliga sense VAR, aquests errors s'escapen. D'aquesta manera, el Nàstic va anar al descans amb un regust amarg.El guió del partit va fer un gir a l'inici de la segona meitat. Fermín, jugador del primer equip que va reforçar el filial per aquest partit, va agafar de la samarreta a Pablo i l'àrbitre no va dubtar. Era groga i, com ja en tenia una, va ser expulsat. El Nàstic tenia l'avantatge numèric i ho va fer notar sobre el camp.Vidal va posar tota la pólvora sobre el camp, però la pilota no volia entrar. Gorka Santamaría va provar amb un remat creuat, però la pilota no entrava. Els minuts passaven i el Barça intentava sorprendre amb algun contraatac tímid, però el Nàstic tenia el control.El setge a la porteria rival era total. El Nàstic va fer tot el que havia de fer per dominar el partit, només faltava el gol i aquest va arribar a punt del final. Després d'una centrada lateral de Joan Oriol, la pilota va sortir refusada a la frontal de l'àrea. Allà estava Gorostidi i, sense dubtar, el migcampista basc va engaltar la pilota i la va enviar al fons de la xarxa. El gol va alliberar l'eufòria a les més de set mil ànimes que van visitar ahir el Nou Estadi. El Nàstic va competir, va convèncer i va guanyar per acabar la jornada colíder amb la Ponferradina.