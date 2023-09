Dani Vidal: «El Barça Atlètic té un punt de joventut i atreviment i nosaltres tenim l'experiència»

L'entrenador tarragoní confessa que no va acabar satisfet amb les concessions defensives dels granes a Majadahonda

Dani Vidal ha comparegut aquest divendres en la roda de premsa prèvia al tercer partit de la temporada en aquest nou curs a la Primera RFEF. Els granes tornen al Nou Estadi per enfrontar-se a un dels que, a priori, ha de ser rival directe dels granes enguany, el Barça Atlètic de Rafa Márquez.L'entrenador tarragoní ha confessat que no va acabar content amb el nivell defensiu dels granes a Majadahonda: «Davant el Rayo Majadahonda no vam acabar contents amb les ocasions que ens van generar. Veníem de deixar a l'Arenteiro pràcticament sense xutar a porteria. Hem treballat en això, a continuar generant totes les ocasions de gol, però reforçant-nos defensivament».Vidal, també ha volgut parlar del rival, el filial blaugrana: «No descobriré res de nou del Barça; tenen una filosofia marcada, amb un joc posicional, jugadors ràpids i molt de talent (...) Als dos primers partits demanaven que nosaltres tinguéssim molta més pilota i en aquest estarà més repartida. Haurem de dominar les transicions».Una vegada més, Vidal no ha volgut donar pistes sobre el possible onze titular, que podria amagar canvis: «Sempre hi ha dubtes però l'equip està treballant bé. Tenim una plantilla àmplia i competitiva i davant d'un tipus de partit diferent ficarem aquells jugadors que estiguin millor per iniciar el partit».Vidal vol aprofitar la falta d'experiencia del filial blaugrana: «Ells tenen aquest punt de joventut i atreviment, és una carta que tenen ells i en el nostre cas tenim la de l'experiència. (...) Haurem d'estar molt bé a nivell col·lectiu, portant-los cap on volem que juguin per robar-los la pilota».