El Barça Atlètic dels 4,45 milions en fitxatges posarà a prova el Nàstic

El filial blaugrana ha incorporat joves perles com Darvich, Faye i Percan i és un dels que més ha gastat a l'estiu

Actualitzada 07/09/2023 a les 19:50

El Nàstic de Vidal posarà a prova les bones sensacions d'aquest inici de temporada contra el Barça Atlètic aquest diumenge al Nou Estadi Costa Daurada. El conjunt de Rafa Márquez serà el primer filial de la temporada per als grana, i també és un dels equips que més ha invertit en fitxatges durant aquest mercat d'estiu.El Barça Atlètic ha gastat un total de 4,45 milions d'euros per reforçar-se amb perles joves d'arreu d'Europa. Aquestes xifres provoquen vertigen a Primera Federació, perquè són superiors al pressupost total del Nàstic per aquesta temporada i al de molts equips de la categoria. El més car ha estat l'alemany Noah Darvich, que va arribar per 2,5 milions procedent del Freiburg. El jove de 16 anys és un habitual en la selecció sub 17 del seu país, però en aquests dos primers partits només ha pogut disputat 18 minuts. El central Mikayil Faye va ser el primer en arribar a Barcelona.El senegalès va jugar la darrera temporada a la segona divisió de Croàcia i va costar 1,5 milions d'euros. Des que va estar disponible per Rafa Márquez, ha estat el central titular amb Pelayo Fernández. El fitxatge que promet més rendiment directe és Diego Percan. Als seus 21 anys, la perla de Lleó va despuntar la darrera temporada sent el titular de la Cultural Leonesa. Allà va jugar 37 partits, va marcar 8 gols i va assolir 3 assistències.L'extrem dret ha començat la temporada amb força i va ser un problema per la defensa del Real Unión. La seva velocitat i capacitat de trencar línies va fer que el de Lleó assistís a Pau Víctor per marcar el primer gol de la victòria del conjunt blaugrana. Víctor també ha reforçat l'equip aquest any. Després de jugar cedit al Sabadell la temporada passada i acumular 7 gols i 6 assistències, el Girona l'ha cedit al filial blaugrana.Amb una plantilla gairebé renovada, Rafa Márquez va presentar un equip sòlid i dominant amb la pilota, seguint una recepta que l'any passat el va portar a disputar el play-off d'ascens a Segona Divisió. A banda de ser un equip que li agrada treballar amb la possessió, també ha destacat en la seva capacitat de trencar les línies defensives. Diego Percan i Pau Víctor han demostrat ser jugadors explosius i, contra el Real Unión de Irún, van generar una gran quantitat d'ocasions de gol amb jugades ràpides que fregaven el fora de joc en moltes ocasions.El Barça Atlètic també podria tenir un reforç de primer nivell. Segons, Fermín López, jugador del primer equip que va convèncer Xavi Hernández durant la pretemporada, podria jugar amb el Barça Atlètic aquest cap de setmana aprofitant que el primer equip no competeix per l'aturada per seleccions.L'última vegada que el Barça Atlètic i el Nàstic es van trobar va ser al mes de març a l'estadi Johan Cruyff. Aquell va ser el primer partit de Dani Vidal com a visitant a la banqueta i va acabar amb derrota grana per la mínima. Els de Dani Vidal volen fer bo l'empat contra el Rayo amb una victòria en casa. El tècnic va destacar que vol un equip capaç de dominar tots els registres i, diumenge, haurà d'adaptar-se per superar el control de pilota del filial blaugrana.