La Fundació Futbol Base Reus puja a Preferent

L'equip entrenat per Marc Mestres competirà amb la plaça de l'AEM Lleida B, que la deixa després d'ascendir de categoria als despatxos

Actualitzada 07/09/2023 a les 18:43

La Fundació Futbol Base de Reus és equip de categoria Preferent. El conjunt reusenc ha completat el desitjat ascens de categoria als despatxos, després d'un efecte domino entre les diferents categories del futbol català. Per complir les vacants a Tercera Federació, on milita el Riudoms, l'AEM B de Lleida, que jugava a Preferent, ha sigut l'escollit per ascendir de categoria. Això ha provocat un efecte dominó i, aquest vuit que ha deixat el conjunt lleidatà, l'omplirà el Reus.Aquesta operació s'ha fet al límit, perquè les competicions femenines comencen a rodar aquest cap de setmana. De fet, la Fundació Futbol Base Reus havia d'estrenar-se a Primera Divisió Catalana al camp del Verdú Vall del Corb. Amb l'ascens, l'equip debutarà a Preferent el diumenge a les 12 hores al camp del Cerdanyola del Vallès.L'equip de Marc Mestres va fer mèrits suficients la temporada passada per ascendir esportivament. Les roig-i-negres van completar una temporada gairebé perfecta, amb un total de 97 punts i només per sota del Levante Las Planas B. De fet, l'ascens es va decidir en l'enfrontament directe dels dos equips.Enguany, les reusenques competiran en una categoria imparella i jugaran contra Llerona, el Martinenc, el Porqueres, el Girona, la Guineueta, el Cerdanyola, el Sant Cugat, la Fundació Futbol Badalona, el Mataró, el Viladecans, el Terrassa, el Santa Susanna, la Roca, el Pontenc, el Pallejà i el Levante las Planas B. D'aquesta manera, el Reus completa dos ascensos en dues temporades.