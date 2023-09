La ciutat esportiva del Nàstic apunta a finals d'octubre

El president grana, Josep Maria Andreu, va assenyalar que vol traslladar tot el futbol base a Campclar quan els dos camps estiguin enllestits

La ciutat esportiva del Nàstic de Tarragona es preveu que arribi a finals d'octubre. Així ho va assegurar el president del Nàstic, Josep Maria Andreu, en roda de premsa: «La idea és que a final del mes d'octubre poder tenir els dos camps de futbol operatius a Campclar, les obres van a bon ritme».El president grana va assenyalar que «estem concentrats en la primera fase, acabar els dos camps de futbol. Una vegada estiguin acabats, la idea és traslladar tot el futbol base a Campclar». Les obres van començar el mes de juliol i, en una primera instància, es pensava finalitzar al mes de setembre. Andreu va explicar que «hem tingut algun problema amb els moviments de terra i, per aquest motiu, hi ha hagut algun tipus de retard, però anem en una bona línia».Actualment, tots els equips de futbol base ja han començat el curs a l'annex del Nou Estadi Costa Daurada. En aquest sentit, el president va apuntar que «estem fent una reparació exprés del camp, que tenia alguns defectes».La ciutat esportiva del Nàstic estarà situada a l'Anella Mediterrània i, en un primer moment, estarà formada per dos camps de futbol. En un futur, encara sense concretar, es construiran dos camps més.