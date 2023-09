Iker Recio: «Quan em va arribar la proposta del Nàstic no vaig dubtar ni un segon»

El jugador del Nàstic es presenta com un central versàtil que pot jugar també al lateral esquerre

Iker Recio, l'últim fitxatge del Nàstic, es va presentar de forma oficial el matí d'aquest dijous. El jugador es va presentar com un home versàtil. «La meva posició favorita és la del defensa central, és on em veig molt més còmode, però també puc jugar de lateral», destacava Recio. El jugador arriba cedit per una temporada de l'Alcorcón i reforçarà la posició de Joan Oriol al lateral esquerre, que era l'única sense recanvi natural.El director esportiu del Nàstic, Sergi Parés, va destacar que «l'objectiu era confeccionar una plantilla molt completa, amb recanvis a cadascuna de les posicions. Faltava tancar el cercle amb un jugador capaç de jugar de central i lateral esquerre, així que estàvem pendents de Recio. Vam esperar que tanqués la pretemporada amb l'Alcorcón perquè pogués venir a Tarragona».Recio encara no ha debutat amb la samarreta grana en les dues primeres jornades de lliga. La competència és màxima i el de Talavera de la Reina va assenyalar que «som un equip molt competitiu, aquesta és la nostra identitat. Vinc per compartir posició amb el capità, que té molta experiència i és millor en la sortida de la pilota, però crec que les meves virtuts són la polivalència, la velocitat i la meva joventut».Finalment, Recio va subratllar que «l'Alcorcón no em deixava sortir fins que no arribessin alguns fitxatges, així que quan vaig poder, vaig rebre la proposta del Nàstic i no vaig dubtar ni un segon».