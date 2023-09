El CF Pobla de Mafumet, llest per al nou curs de la Tercera Federació

Els d'Adolfo Baines comencen la temporada el diumenge a les 12 h. al camp del Mollerussa

Actualitzada 07/09/2023 a les 13:52

Després d'una llarga pretemporada, el CF Pobla de Mafumet està llest per tornar a la rutina de la Tercera Federació. El filial grana engega motors aquest diumenge a les 12 hores al camp del Mollerussa, un dels equips que va ascendir de Primera Catalana l'any passat. El tècnic de la Pobla, Adolfo Baines comença el curs amb un equip preparat per encarar una categoria que, enguany, serà més llarga i encara més competida que l'any passat. La principal novetat i incentiu és que es jugarà el derbi contra el Reus FC Reddis.Baines destacava que «els deu partits que hem disputat aquesta pretemporada ens ha ajudat molt a calibrar l'equip. Estem preparats per al primer partit de lliga». L'equip pobletà compta amb un bon grup de jugadors que van començar a brillar la darrera temporada. Alguns d'ells, també han entrat en dinàmica del primer equip. Gerard Urbina, Sergi Quirós, Joan Torrents, Santi Guzmán, Alex Grabulosa i César Pirot continuaran creixent al filial grana i formaran part de la columna vertebral de l'equip. A més, també s'ha reforçat amb novetats com el central alemany Flemming Schug i amb jugadors amb passat grana que han tornat a casa, com Marcel Céspedes i, l'últim en arribar, Arnau Sans.De la mateixa manera que el Nàstic, la Pobla també ha seguit l'estratègia de recuperar jugadors de la casa aquest mercat d'estiu. Baines subratllava que «són jugadors que han viscut experiències molt beneficioses. Han sortit de la seva zona de confort i han tornat més madurs, això fa que ens aportin un punt de maduresa a l'equip que ens ajudarà durant la temporada».Aquest diumenge, els pobletans s'estrenen contra el Mollerussa. Baines apuntava que: «Venen amb la bona dinàmica de l'ascens, així que hem de tenir compte. D'altra banda, el seu camp és gran i tindrem moltes oportunitats de trobar espais per fer-los mal».Pel que fa al nivell de la categoria, l'entrenador navarrès assegurava que «enguany es junta un bon grapat de favorits i candidats. Els que han baixat, com l'Olot, buscaran tornar a pujar el més ràpid possible. Després i els candidats de sempre com el Girona B, el San Cristóbal i l'Hospitalet, entre d'altres. A més, el Reus ha fitxat molt bé i, tot i que ells apunten a mantenir la categoria, em consta que són ambiciosos i les seves aspiracions són més grans, s'han reforçat molt bé».Baines encara el partit de diumenge amb el dubte de Santi Guzmán per lesió.