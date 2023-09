El 58 RallyRACC Catalunya – Costa Daurada obre les seves inscripcions dilluns vinent, 11 de setembre

Les inscripcions a la prova es podran realitzar fins al dimecres 11 d'octubre

Un ral·li sobre trams de terra

El 58 RallyRACC Catalunya – Costa Daurada obre el termini per a les seves inscripcions dilluns vinent, 11 de setembre, les quals es podran enviar a la secretaria de la prova fins al dimecres 11 d'octubre.La ciutat de Salou i el parc PortAventura World seran els dos epicentres esportius de la prova i acolliran totes les fases del ral·li, que se celebrarà del 19 al 21 d'octubre. Avui, dimecres 6 de setembre, s'han publicat els reglaments Oficials de la competició, documents que marquen la normativa a seguir per als participants del Súper Campionat d'Espanya de Ral·lis i dels campionats monomarca d'abast nacional que es donen cita en la prova i, també, el reglament amb el qual es regiran els equips del Campionat de Catalunya de Ral·lis i del Volant RACC – Trofeu Mavisa.El 58 RallyRACC serà la 7a de les nou proves puntuables per al 'Súper Campeonato de España de Rallyes' (S-CER), el més important de l'especialitat de ral·lis que es disputa en territori espanyol i únic amb caràcter mixt, en constar de cinc ral·lis sobre asfalt, tres sobre terra i un de mixt. També serà la sisena i antepenúltima cursa del Campionat de Catalunya de Ral·lis i la 5a i penúltima del Volant RACC – Trofeu Mavisa.El 58 RallyRACC també ha estat escollit perquè puntuï per als campionats monomarca més importants del país: Peugeot Rally Cup Ibérica (6a de 6), Clio Trophy Spain Tierra (5a de 5) i Beca RTS Júnior (6a de 7). En aquesta edició del RallyRACC, a més, hi serà present el programa FIA Rally Star, amb la participació de sis joves valors que es preparen dins d'aquesta iniciativa per a la seva posterior promoció al mundial de ral·lis.El 58 RallyRACC Catalunya–Costa Daurada, íntegrament sobre trams de terra, constarà d'un total de 9 trams de velocitat, amb 125,85 km cronometrats. Quatre dels 9 trams es realitzaran dues vegades, als quals se'ls sumarà l'especial urbana de Salou, que es disputarà una sola vegada.El divendres 20 d'octubre, a partir de les 9.15 hores, es farà a Salou el tram de qualificació (2 km) per a pilots prioritaris, que també serà el shakedown (tram de proves) per a la resta d'inscrits.El mateix divendres, a partir de les 13.30 hores, es donarà inici a la prova, amb dues passades a un dels trams de l'itinerari, de 13,72 km, i amb un reagrupament a Santes Creus. Tant la sortida com l'arribada d'aquesta primera etapa tindran com a marc el parc de PortAventura World.El dissabte 21 d'octubre es correrà la segona etapa amb dues passades als tres trams restants (de 23,28 km, 18,62 km i 6,49 km, respectivament) i una a l'especial urbana de Salou. Aquest tram urbà tindrà un recorregut de 1,63 km i es correrà sobre el pis habitual, en la seva major part de ciment, encara que els cotxes el disputaran equipats amb les mateixes cobertes de terra amb les quals correran el ral·li. Aquest dia hi haurà un reagrupament a la població de Bot.La sortida del parc del primer participant tindrà lloc a les 7.15 hores i l'arribada al podi del Passeig Jaume I de Salou se celebrarà a partir de les 19 hores, amb repartiment de premis a continuació. L'oficina permanent de cursa se situarà a l'Hotel Caribe Resort, molt a prop del parc d'assistència de PortAventura World.