La gran competència de la plantilla del Nàstic, el «beneït problema» de Dani Vidal

Els suplents Santamaría, Concha, Dufur, Sanz i Mario Rodríguez van revolucionar el Nàstic dissabte

Actualitzada 04/09/2023 a les 20:12

«Els entrenadors prenem decisions i aquesta vegada hem trobat el que buscàvem. Als suplents els demano que entrin i donin més rendiment que els titulars», aquestes van ser les paraules de Dani Vidal després del partit contra el Rayo Majadahonda.Quan s'estaven vivint els minuts més durs del duel, el tècnic va saber fer un gir de 180 graus al partit amb un triple canvi des de la banqueta. L'entrada de Concha i Santamaría van donar més velocitat i mossegada a tres quarts de camp mentre que Dufur permetia més riscs al darrere. El resultat va ser l'inici del bombardeig d'ocasions dels grana a la porteria rival que es va completar amb l'entrada de Mario Rodríguez.L'encontre va agafar velocitat i això era el que esperava Vidal per poder trencar el mur defensiu rival. El Nàstic va empatar i, fins i tot, va tenir múltiples ocasions per emportar-se la victòria. En gairebé totes aquestes, els jugadors que van sortir des de la banqueta van ser els protagonistes. Gorka Santamaría va tenir una doble ocasió que va aturar el porter del Rayo a boca de canó i Concha va desequilibrar les defenses rivals per la banda.Un dels grans protagonistes del partit va ser Mario. El barceloní va sortir de revulsiu en els darrers vint minuts de partit i va tenir la millor ocasió per marcar l'1-2. L'extrem va sortir amb energies renovades i ell mateix va generar-se la jugada de perill. Amb una pressió mordaç, va obligar l'errada del defensor local. L'extrem es va apoderar de la pilota per la banda i es va endinsar a l'àrea rival driblant fins a tres jugadors. Després es va col·locar i va rematar a porta, però el xut no va entrar per molt poc.Vidal compta amb una plantilla molt competida i, el dissabte, es va demostrar. Tot i que el tècnic va decidir repetir l'onze inicial que va jugar contra l'Arenteiro, els jugadors que van sortir des de la banqueta van aprofitar els seus minuts per reivindicar-se.D'aquesta manera, no seria res estrany que els s'intercanviessin els papers contra el Barça Atlètic i que, els que van ser titulars dissabte, siguin els revulsius de luxe aquest diumenge. Com va destacar Dani Vidal en una entrevista al Diari Més, l'extrema competència a la plantilla és «el beneït problema» del Nàstic i la millor notícia seria que aquesta situació s'allargui durant tota la temporada.