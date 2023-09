FC Ascó: un projecte per unir el jove talent de les Terres de l'Ebre

Els de la Ribera d'Ebre compten amb equips en futbol 11 i futbol sala

Actualitzada 05/09/2023 a les 18:57

L'Ascó va començar l'any passat un projecte de renovació a la seva estructura. Amb l'entrada d'una nova junta, els de la Ribera d'Ebre van voler tornar a aixecar el club amb la idea de reunir tot el talent tant de la comarca de la Ribera d'Ebre com de totes les Terres de l'Ebre. Històricament, l'Ascó sempre ha estat un referent al territori i, enguany, està en el camí correcte per continuar creixent.



Actualment, l'entitat ebrenca compta amb d'un total de deu equips: dos de futbol sala, un amateur i set equips de la base. L'any passat, més de 100 jugadors es van aplegar al club des de les categories prebenjamins fins a l'amateur, i l'objectiu d'enguany és continuar creixent per generar més equips. Segons el president de l'entitat, César Caballero, «l'objectiu és reunir a la gent del municipi i dels voltants per, finalment, nodrir el primer equip amateur. El temps ens donarà o no la raó, però volem que en un futur la plantilla estigui formada principalment per talent de la zona». A més, també vol mantenir-se com la referència del futbol de l'Ebre i convertir-se en la plataforma de visibilitat perfecta pel talent de la base.Enguany, l'equip de futbol 11 amateur milita a la Primera Catalana. Arnau Alcoverro s'estrena a les regnes del projecte amb l'objectiu de l'ascens a l'horitzó. «Estem al camí correcte. La transició no es fa en un dia i s'han fet passos endavant per crear un club amb jugadors implicats tant en el rendiment del primer equip com per donar un cop de mà amb la base. Entre tots, portarem l'Ascó on es mereix, és un club històric», destacava Alcoverro.Pel que fa a la plantilla, Alcoverro assenyala que ha mantingut el bloc fort de jugadors de l'any passat i també s'ha reforçat amb talent que ha tornat a l'entitat. A més, quatre jugadors del juvenil han pujat per formar part de la primera plantilla. L'aposta és gran i, ara, és qüestió de temps. Els verds es troben a Primera Catalana, una lliga que, amb la creació de la Superlliga per sobre, ha augmentat de dificultat amb molts equips apuntant a l'ascens. Enguany, compartiran categoria amb quatre equips més de la demarcació, com són el CF Canonja, el Morell, el Catllar i el Tortosa Ebre. L'objectiu serà superar-los deixant la marca Ascó en cadascun d'ells.L'entitat també compta amb una secció de futbol sala puntera. L'Ascó té dos equips, un de masculí i un de femení. La darrera temporada, tots dos van tenir temps per celebrar èxits. El masculí va ascendir a Primera Divisió Catalana després de proclamar-se campions del seu grup amb un equip format al cent per cent per jugadors del municipi. D'altra banda, el femení va assolir la permanència a la Primera Divisió Catalana en la seva estrena a la categoria. Uns èxits que se sumen a un projecte que manté el FC Ascó com un referent al territori.