El Riudoms assumeix el repte de Tercera RFEF

Les de Lucha encaren la quarta temporada amb noves cares

Actualitzada 04/09/2023 a les 13:00

Fa anys que el CD Riudoms és el màxim exponent del futbol femení a la demarcació. Enguany, les noies entrenades per Raúl Lucha encaren la quarta temporada consecutiva en la divisió nacional, denominada aquesta temporada Tercera RFEF. Les riudomenques comencen el curs al camp del Seagull Badalona aquest dissabte. Cada any suposa un repte majúscul per a les riudomenques, perquè Lucha apunta que «cada vegada és més difícil confeccionar una plantilla de garanties. Quan acaba una temporada, hi ha jugadores que firmen per equips amb categoria superior, busquen projectes més ambiciosos, jugar a la Queens League o, simplement, s'aparten del futbol per concentrar-se en la seva vida personal». Amb tot, com cada temporada, la filosofia continua sent la mateixa: «Hem de fer créixer a les jugadores i, així, millorarem plegats. L'objectiu és ajudar-les perquè la seva carrera pugi el més alt possible. Pel que fa al club, volem la permanència».



La labor de Lucha i el Riudoms és promocionar i millorar a les seves jugadores. Si cada any pateixen una petita renovació i, tot i això, es mantenen a una competida categoria, és que l'entitat del Baix Camp fa les coses bé.Enguany la temporada es complica amb nous desplaçaments. «Cada temporada s'afegeixen equips, el futbol femení creix i, enguany, tindrem dos desplaçaments llargs fins a la Rioja i al País Basc. Els recursos del club són limitats, necessitem mésque ens ajudin a afrontar la categoria en igualtat amb la resta d'equips».Pel que fa a la plantilla, Raúl Lucha destaca que «per aquesta temporada perdem quatre peces clau, jugadores que han sigut líders i tenen experiència. Amb tot, també arriben joves des de les categories inferiors que tenen moltes ganes de millorar». A més, també es manté un bloc de jugadores que fa vuit anys que són a l'entitat.La nova temporada comença el 10 de setembre per a les riudomenques i Raúl Lucha assenyala que «hem de ser humils i centrar-nos en el treball del dia a dia. Ho donarem tot i creixerem com a grup. El que més m'agradaria seria veure, en un futur, com jugadores que han passat per aquí juguen a equips de primera categoria».