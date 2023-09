Xavier Palomo guanya el 2n Memorial Joan Caba de Cambrils

Martin Jakovlev, jugador sub 18 i antic alumne del Joan Caba, va quedar en segona posició

Actualitzada 03/09/2023 a les 13:26

El cambrilenc Xavier Palomo va ser el gran guanyador del 2n Memorial Joan Caba d'escacs que va tenir lloc a Cambrils. En segona posició va quedar el jove sub 18 Martin Jakovlev, antic alumne del Joan Caba, a la final. Francesc Rechi, d'Andorra, va tancar el podi.El torneig s'havia de disputar al Parc del Pescador, es va poder disputar una setmana més tard al Casal de la Gent Gran de Cambrils perquè hi tornava a haver previsió de pluges. Era una competició oberta a persones federades i no federades totes barrejades en un únic grup, sent aquesta competició no vàlida per cap puntuació oficial. Els emparellaments eren realitzats per un programa informàtic mitjançant el sistema suís. Aquest sistema no és eliminatori, tothom juga totes les rondes i fa que sempre juguin dos jugadors amb la mateixa puntuació cadascuna de les rondes. L'esdeveniment va comptar amb 43 persones vingudes de diferents pobles de la zona, però també d'altres poblacions més llunyanes: Amposta, La Ràpita, Gandesa, Reus, Hospitalet de l'infant, Mollet del Vallès, Andorra la Vella i Bèrgam (Itàlia)En els trams d'edats, Nil Tortajada, de Riudoms, va ser el millor sub 14; Rubén Calero va ser el millor sub 12 (i quart de la general, a només mig punt del podi absolut); i Erik Jaen del Gandesa va ser el campió de la categoria sub-10.En la classificació per trams d'Elo tenim a Òscar Ferrer, de Riudoms, com a millor sub-2000, i al jove Izan Viñuelas de l'Hospitalet com a campió del tram sub-1850 Per acabar, el millor no federat va ser el Victor Sarsal, soci del Cambrils, però no actiu des de fa uns quants anys.Cal destacar les donacions econòmiques de gent que estava inscrita pel torneig del dia 27 d'agost, però que no va poder venir a jugar el dia 2 d'agost. Finalment, tothom va passar per caixa i es va reunir un total de 325 euros que aniran destinats a la lluita contra el càncer.La Unió d'Escacs Cambrils, organitzador de l'esdeveniment, va confirmar que l'any que ve el torneig tornarà en la tercera edició.