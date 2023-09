Dani Vidal: «Anem pel bon camí»

El tècnic destacava que «si s'ha d'empatar, que sigui així, generant més que el rival»

Actualitzada 03/09/2023 a les 12:33

El tècnic del Nàstic, Dani Vidal, no va sortir satisfet amb el punt aconseguit al Cerro del Espino: «Volem guanyar, veníem a pels tres punts. Al final, hem tingut moltes ocasions a pilota aturada, tres pals, vuit centrades laterals i molts remats dins de l'àrea. Si s'ha d'empatar, que sigui així, generant més que el rival», destacava.Els grana van obtenir un punt de mèrit i, fins i tot, van merèixer la victòria. El partit va començar marcat per un error que va provocar l'1-0 i, des del minut 3, tocava remar. «Està clar que quan comets un error fa mal. Sap més greu quan empates per una errada teva que per l'encert del rival, però els futbolistes són humans i ens equivoquem. Intentarem que no es tornin a cometre», explicava Vidal. En aquest sentit, el tècnic va descriure el partit com «hem sigut un equip valent. Durant la primera part hem elaborat un bon joc, però a la segona s'ha materialitzat en ocasions i per aquest motiu sembla que hem estat millor a la segona. Tot i el gol, l'equip ha sigut pacient i no ha distorsionat el pla de partit».El Nàstic va tenir múltiples ocasions per marcar el 2-1. Gorka Santamaría amb dos remats dins de l'àrea i Jaume Jardí i Mario Rodríguez amb dues exquisides jugades individuals. Rodríguez va tenir l'última, però, després de driblar a tres defensors, el xut va anar de pal a pal sense travessar a la línia. «Quan veus aquesta acció t'entra la por al cos, perquè si això no entra que dona als dos pals i va fora, no entrarà res. Ells han tingut alguna contra i Parra ha estat encertat. Això és futbol, tens les teves ocasions i si no les materialitzes, deixes viu al rival. Els nois s'ho han deixat tot i aquest és el camí».El partit va fer un gir a partir del triple canvi de Vidal al segon temps. El tècnic grana destacava que «els entrenadors prenem decisions i aquesta vegada hem trobat el que buscàvem Tenim una plantilla molt completa i demanem un desgast molt fort, així que hem de mirar els recursos de la banqueta. Als suplents els demano que entrin i donin més rendiment que els titulars».