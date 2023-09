Dani Martín i els pals eviten la victòria del Nàstic (1-1)

Els grana va van reaccionar a temps en un partit marcat per l'aiguat

El Nàstic de Tarragona va sumar un punt de mèrit en un partit marcat per la pluja, els pals i, el porter rival, Dani Martín. Els grana van començar el partit amb el peu esquerre amb un error de Dani Parra. Amb tot, Dani Vidal va saber refer l'equip al segon temps amb un triple canvi i els grana van aconseguir empatar i, fins i tot, es va quedar a un pas de l'1-2 amb les ocasions de Santarmaría, Mario i Jaume, però Dani Martín i els pals van aturar-ho tot.Dani Vidal va decidir començar la segona jornada repetint l'onze que va guanyar l'Arenteiro i fins i tot, es va repetir l'inici, però aquesta vegada el gol matiner va ser per l'equip rival. Plovia a bots i barrals al Cerro del Espino i, sigui per la pluja o per mala sort, la realitat és que Dani Parra va protagonitzar un dels errors de la jornada. El conjunt local va generar un contraatac per la banda dreta. Rubi va fer una passada en profunditat per aprofitar la velocitat de Markus Anderson. Amb tot, la jugada semblava que s'acabaria a les mans de Dani Parra, però, en comptes de tallar la jugada i aturar la pilota amb les mans, es va trobar amb Anderson i va intentar blocar el remat. El davanter local va superar a Parra i, escorat, va rematar a porteria buida. La pilota va dirigir-se cap a la línia de gol a una velocitat moderada. Parra va perseguir-la per evitar el gol, semblava que arribaria, però quan intentava treure-la de sota els pals, la va estavellar amb el pal dret i, inexplicablement, va acabar dins. Era el minut tres i, amb una acció tan desafortunada, el Nàstic es quedava amb un pam de nas i per sota en el marcador.Tot i el cop, el Nàstic es va posar a treballar per empatar ben aviat. Tres minuts després, Marc Fernández va tenir una de les millors ocasions per igualar el marcador. Els grana van intentar de nou la jugada Sant Magí. Borja Martínez va centrar al primer pal, Montalvo la va pentinar cap al segon pal i Marc Fernández va rematar, però la pilota va topant amb el travesser. El Rayo Majadahonda mostrava les seves mancances en la sortida de la pilta. El conjunt local patia amb la pilota enrere, però estava molt millor en les transicions. En una d'aquestes, Anderson va trobar un carril lliure per a la porteria de Parra, però, Nacho González va aparèixer del no-res per solucionar la situació.Els minuts passaven i el diluvi continuava a Madrid. El Nàstic es mostrava imprecís i les millors ocasions venien des del córner. Els grana van aconseguir un bon grapat de serveis de cantonada, però pocs obligaven Dani Martín a actuar. De fet, el porter de 17 anys només es va estirar per blocar un xut llunyà de Marc Fernández, el jugador més perillós del primer temps.A la represa, el Rayo Majadahonda va sortir millor. Els locals tenen una plantilla jove que brilla en les transicions i, tot just al segon minut de la segona meitat, Rubén Enri ja va posar a prova a Parra amb un xut creuat que va sortir fora per poc.Els locals tenien la feina feta. Només havien de tancar-se en defensa i aprofitar la velocitat d'Anderson per sentenciar en un contracop. Amb aquesta distribució de les fitxes al tauler, Dani Vidal va decidir fer-li un gir de 180 graus. El tècnic grana va realitzar un triple canvi i va donar entrada a Santamaría, Concha i Dufur per afegir més energia a l'atac i més seguretat al darrere, substituint a Nacho, que tenia una groga.Els canvis van tenir la repercussió que el tècnic tarragoní desitjava. El partit va anar agafant velocitat i el Nàstic ho va aprofitar. Marc Montalvo va veure a Pablo desmarcat i, des de gairebé el mig del camp, va centrar al segon pal. L'asturià va rematar a boca de canó cap a terra i el bot va sorprendre Dani Martín. El Nàstic va empatar l'encontre i el gol va ser una injecció d'adrenalina.El Nàstic va començar un setge a la porteria de Dani Martín i el jove porter va respondre. Gorka Santamaría, per partida doble, va posar prova la promesa local amb un remat de cap a l'àrea petita i, després, amb les cames, però el porter es va fer enorme. La jugada va continuar i la pilota va caure als peus de Jaume Jardí, aquest va travessar la línia de la frontal de l'àrea driblant a dos o tres defensors i, quan va trobar l'espai, va rematar a porta, però Martín, de nou, va aturar la jugada.El partit es va embogir i en aquesta situació, els dos equips es van intercanviar jugades de transicions. Dani Parra va aturar dos mà a mà contra Cortés, redimint-se de l'error inicial.Els minuts passaven i, en un instant, el partit va centrar l'atenció en Mario Rodríguez. El barceloní va provocar la pèrdua de pilota d'Hermoso per protagonitzar la jugada clau del partit. Mario Rodríguez es va plantar dins de l'àrea i, tot sol, va driblar dos defensors per plantar-se a l'àrea petita. Va trobar l'espai i va rematar, però la pilota va anar de pal a pal sense travessar la línia de gol.No va haver-hi temps per més i el Nàstic va sumar un punt de mèrit. Els grana van saber reaccionar a temps, van ser valents i Dani Vidal va saber reactivar l'equip amb un triple canvi al segon temps. El Nàstic marxa amb un punt, però de miracle que no s'emporta els tres.