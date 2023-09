El tarragoní Iker Goujon fitxa pel Barça Atlètic

L'extrem de 23 anys ha firmat un contracte que el vincula amb l'entitat blaugrana fins al 2024

Actualitzada 01/09/2023 a les 17:48

@Ikergoujon_: "Estic encantat de tornar estar aquí i espero que sigui una temporada apassionant"



Las palabras de Iker Goujon después de fichar por el Barça Atlètic#ForçaBarça ❤ pic.twitter.com/mk273zbuoe — Barça Atlètic (@FCBarcelonaB) September 1, 2023

El FC Barcelona ha anunciat, aquesta tarda, la incorporació de l'extrem de Sant Pere i Sant Pau Iker Goujon (1999). El tarragoní ha firmat un contracte d'una temporada, fins al juny de 2024, per al futbolista que arriba procedent del Villarreal B.L'atacant de 23 anys torna així al club blaugrana on ja hi havia militat en època de formació.Goujon es va formar a les categories inferiors del Reus Deportiu fins a arribar a formar part de les convocatòries del primer equip a la temporada 2018/19 a Segona Divisió. Després va fitxar per l'FC Andorra on va completar dues bones temporades abans de firmar pel Villarreal B, on ha passat dues temporades més que han estat marcades per les lesions que no l'han deixat brillar. Així i tot, en aquest període va aconseguir l'ascens a Segona Divisió del filial de l'equip castellonenc.