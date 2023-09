L'entrenador tarragoní afirma que han «preparat la setmana per afrontar dos registres» de partit diferents contra el Rayo Majadahonda i «poder fer mal en tots dos»

Actualitzada 01/09/2023 a les 16:49

Dani Vidal ha comparegut aquest divendres en la roda de premsa prèvia al primer partit a fora de casa d'aquesta nova temporada a Primera RFEF en la segona jornada. Els granes s'estrenaran a domicili a l'estadi del Cerro del Espino contra el Rayo Majadahonda demà dissabte a les 21:30 hores.L'entrenador tarragoní ha analitzat el rival dels granes, el Rayo Majadahonda: «L'altre dia en el partit contra el Deportivo de la Corunya (1a jornada) van canviar el seu registre respecte al que vam veure a la pretemporada. Als amistosos apostaven per les iniciacions en curt, sumant jugadors a la base, que dominava la pilota i posava pausa. Mentre que a Riazor van mostrar capacitat de patiment i van defensar bé l'àrea amb bones actuacions del porter. El Depor els va sotmetre en algunes fases, que és normal al camp d'un dels 'cocos' de la categoria, però van ser capaços de generar molt».Els nastiquers, estan preparant per qualsevol dels dos escenaris de partit que s'espera l'entrenador grana: «Nosaltres hem preparat la setmana per afrontar els dos registres i poder fer mal a tots dos. Per això vam preparar una pretemporada davant de rivals amb perfils diferents, per veure la capacitat de l'equip».Vidal, també ha comentat alguns canvis dels seus respecte a la temporada passada: «L'any passat no ho podíem pressionar tan alt. No teníem els jugadors en atac per fer-ho i la defensa tampoc se sentia còmoda defensant tan lluny de la seva àrea.»El tècnic català, s'ha mostrat satisfet amb el rendiment de l'equip en aquesta pretemporada i el debut de la setmana passada, i s'ha mostrat confiat que aquest ajudarà a encoratjar als aficionats a millorar, inclús, la xifra de 5.000 abonats que ha assolit el Nàstic aquesta setmana: «Si l'afició veu en els partits el que van veure l'altre dia s'animaran i el número creixerà. El nostre objectiu és enganxar l'afició i li hem de donar motius des del camp»«Tots els equips intenten guanyar el primer partit el més aviat possible, perquè si no ho fas t'obligues a guanyar a la segona jornada i comença a pesar. Nosaltres ens hem tret aquest pes. Però ja és passat i anem a Majadahonda a guanyar.»Finalment, Vidal ha valorat el nivell de la seva plantilla destacant la dificultat que li està suposant confeccionar els onzes titulars: «Si després de la pretemporada ja era difícil escollir un onze per al debut de lliga, després del partit de l'altre dia encara més. Davant l'Arenteiro van jugar 16 futbolistes i seguirem així perquè s'ho guanyen als entrenaments».